Melania, una joven promesa: «He sacrificado mi vida social para poder empezar y dedicarme a la música»

Los comienzos nunca son fáciles. Talento y esfuerzo deben coincidir con el momento justo en la carrera por alcanzar tu sueño. Melania Medel González es una joven artista nacida en Tenerife. Su pasión por el saxofón y la música en general le han acompañado desde pequeña y, aunque ahora mismo tenga que financiarse su propia obra, su objetivo es poder vivir de lo que más le gusta hacer. «Trato de no pensar mucho en el futuro, pero me gusta ser optimista. Quiero creer que poco a poco se me va a valorar como artista y que voy a poder vivir de la música», afirma.

Graduada en Filología Inglesa y con un Máster de Profesorado, el compaginar sus estudios con su carrera musical ha sido un camino difícil, pero cree que ha sido el acertado. «He sacrificado mi vida social para poder dedicarme a la música. Al final vengo de una familia humilde y siempre me han insistido en que debía tener mis estudios. He invertido casi todo mi tiempo libre para poder compaginar ambas cosas y eso me afectó psicológicamente en muchos momentos. El ocio es muy importante, pero al final fue mi decisión y no me arrepiento», explica.

Esa decisión le ha hecho llegar hasta su punto de partida como cantante en solitario. Recientemente ha publicado su primer sencillo 'Novamoallegar'. «Con la ausencia de la 's' trato de mostrar cómo yo lo pronunciaría, simulando el acento canario. Es una canción que trata la libertad sexual de la mujer, ese empoderamiento y autodeterminación. Quería que las mujeres de mi generación se sintieran representadas. Siempre mencionando a las Islas, hablando de quién soy y de mis orígenes», expresa.

Este primer cimiento de su carrera en solitario utiliza una mezcla de géneros que se traducen en un resultado llamativo y muy dinámico. «En este punto me estoy descubriendo como solista. Mi idea es que saliera una canción funk y que luego rompiera en otros géneros. Esa introducción de la bachata nos la pedía la canción, además es un género que he escuchado mucho desde pequeña y en Canarias estamos muy vinculados con la música que viene de Latinoamérica. El resultado es una cohesión de eso», argumenta.

A pesar de su juventud, Melania conoce a la perfección el funcionamiento de la industria. Durante cinco años formó parte de la banda E'FEMME, cuya separación se produjo hace un año. «Fue una decisión conjunta, creíamos que era el momento de tomar caminos separados. Y creo que al final ha sido para bien. He podido desarrollar mucho más mi identidad al igual que ellas las suyas. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, aunque a veces todo era muy complicado al ser una banda nueva. Me ha ayudado a entender mejor el panorama musical», confiesa.

Durante esa etapa participó el Benidorm Fest 2023 con el objetivo de representar a España en Eurovisión. «Fue una experiencia increíble. Pero al ser una banda desconocida teníamos muchísima carga de trabajo fuera de lo que era cantar y nos costó bastante dinero. La coreografía, lo audiovisual, el vestuario, la iluminación... Todo corría de nuestra cuenta y no tenemos el presupuesto de una discográfica. Al final éramos cuatro niñas. Siempre he sido muy fan de Eurovisión, pero de momento no es mi principal meta llegar ahí. Solo quiero demostrar lo que soy musicalmente», comenta.

La niña de las Islas

Como artista que trata de abrirse camino en el panorama musical actual tiene claro que hay mucho talento femenino de las Islas que merece ver la luz. «Ojalá que las artistas canarias tuviesen más oportunidades. Dentro de la industria musical hay muchos nombres masculinos que están sonando con fuerza, y ojalá que poco a poco el talento femenino cuente con mayor presencia. Hay muchas cantantes que son increíbles y espero que llegue un boom pronto de todo el talento que tenemos en la tierra», declara.

'La Niña de las Islas' es un apodo que asegura que le define a la perfección, haciendo referencia al 'mi niña' que tanto nos representa. Y como canaria, pide que le den una oportunidad a 'Novamoallegar'. «Es una canción muy veraniega y divertida. Son tres minutos y doce segundos muy amenos y que se pueden escuchar en cualquier momento del día», explica. Porque todo camino tiene un principio. El esfuerzo de Melania le ha hecho no parar de luchar por perseguir un sueño que acaba de comenzar.

