Óscar Rosende, voz y guitarra, de Great Straits. C7

El mejor tributo a Dire Straits llega al Auditorio Alfredo Kraus

Great Straits, con Óscar Rosende a la cabeza, recreará este viernes y sábado, a partir de las 20.30 horas, hasta el más mínimo detalle de la escenografía y el sonido de la banda británica

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:32

Considerada la mejor banda homenaje a Dire Straits a nivel mundial, y después de años batiendo records y llenando cada teatro o auditorio donde se presenta, Great Straits llega a Canarias, y su primera parada será el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, este viernes y sábado, a partir de las 20.30 horas.

Unos conciertos que recrean en su totalidad a los últimos ofrecidos por la mítica banda británica. Músicos virtuosos, con Óscar Rosende (voz y guitarra) a la cabeza, ofrecen lo mejor del repertorio de Dire Straits, con una cuidada puesta de luces y un sonido que emociona al público. Great Straits llega a Canarias para ofrecer 3 únicos conciertos: este viernes y sábado, en el Auditorio Alfredo Kraus, y el miércoles 12 de noviembre en el Teatro Multicines Atlántica de Lanzarote.

Great Straits llega con su nuevo espectáculo 'The Great Songs of Dire Straits', donde se escucharán éxitos como 'Brothers in arms', 'Going home', 'Romeo and Juliet', 'Sultans of swing', 'Money for nothing', 'Telegraph road' o 'Tunnel of love'.

Un espectáculo-homenaje único en el mundo, que recrea hasta el más mínimo detalle de la escenografía y el sonido de la banda británica. Óscar Rosende cuenta con el reconocimiento a su calidad interpretativa de la obra de Mark Knopfler y Dire Straits, tal y como manifestó Guy Fletcher (teclista de Dire Straits y Mark Knopfler) tras confundir el sonido y la voz del guitarrista gallego con una grabación original de Knopfler: «Estaban tocando Why eye man y tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra».

Con más de 250 conciertos alrededor del mundo, Rosende es el intérprete más valorado internacionalmente a la hora de homenajear a su idolatrado Mark Knopfler. La expectación es máxima aunque aún quedan entradas a disposición del público.

