La medallista olímpica grancanaria Thais Henríquez se lanza al mundo de la música con su primera canción 'Alas'

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 12:58 Comenta Compartir

Deportista de alto rendimiento con numerosas medallas olímpicas y mundiales, abogada especializada en asesoría y gestión tributaria, graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y ahora por si fuera poco, cantante. Thais Henríquez se lanza al mundo de la música con su primera canción titulada 'Alas'.

La grancanaria medallista de plata en Pekín 2008, y bronce en Londres 2012, compartió su primera interpretación este pasado miércoles, justo el mismo dia que cumplía su 43 aniversario. Para ella, esto es «un regalo», comentaba en sus redes sociales. «Hoy es mi cumpleaños, y el regalito te lo voy a hacer yo. Hoy cumplo un gran sueño y tú formas parte de él. Nace mi primera canción y esta noche mis alas van a ser tuyas», anunciaba.

El tema se produjo entre Madrid y Barcelona por Albert Kick, Fidel Cordero y Franklin Dam. La composición de la música y la letra corrió a cargo de la nadadora, la cual compartió que «aún estoy en shock. Lo hemos conseguido, Alas es vuestra y ya nada las va a parar«.

La carrera deportiva de Thais Henríquez finalizó hace muchos años, pero su currículum sigue ampliándose con distintas facetas de la vida.