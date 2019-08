Martirio y Chano Domínguez traen su homenaje a Bola de Nieve

Periplo.

Este nuevo proyecto se ha presentado este verano ante públicos tan variados como los del Festival Pirineos Sur, en Jazz Panorama en Torrent, en (F)Estival de Salamanca o en el Festival Heineken Jazzaldia de San Sebastián.

El dúo ha invertido un año en la revisar del cancionero del compositor e intérprete cubano hasta seleccionar los temas que mejor pudieran encajar en el espectáculo y futuro disco.

El espectáculo incluye temas del cubano como Ay Amor, Tú me has de querer, Qué dirías de mí y Ya no me quieres, además de otras canciones que ya forman parte del legado conjunto de Martirio y Domínguez.

La cantante onubense tiene en Gran Canaria un público fiel que pudo verla el pasado año en el 30 aniversario del Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar, celebrado en Teror. En esa ocasión, vino acompañada de su hijo, el guitarrista Raúl Rodríguez, para repasar las tres décadas de su carrera musical.

En esos días, en una entrevista concedida a CANARIAS7, habló del trabajo que estaba realizando con Domínguez para devolver a la actualidad a Bola de Nieve. «He luchado mucho por traer hasta hoy canciones y cantantes olvidados. También practico la antropología musical. Es algo que me gusta hacer y sigo haciendo», comentaba entonces la polifacética artista.

La cantante estadounidense Lizz Wright, que ofrecerá en el teatro Cuyás el 2 de noviembre su particular mezcla de jazz y soul enraizada en el gospel, será otro de los platos fuertes de la próxima temporada de Jazz Otoño.