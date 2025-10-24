Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Marilia y Denise Gutiérrez posando en 'Por qué será' C7

Marilia Monzón estrena 'Por qué será' y vuelve a su «amada Gáldar» el próximo 28 de noviembre

La cantautora canaria presenta su nuevo sencillo junto a la mexicana Denise Gutiérrez, una colaboración que consolida su vínculo creativo con Latinoamérica

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:44

Marilia Monzón, la cantautora canaria, sorprende a su público con su nuevo sencillo 'Por qué será', una producción a cargo del dúo mexicano KMKZ. En esta ocasión, la artista no está sola: comparte voz con Denise Gutiérrez, figura emblemática de la escena musical mexicana e integrante del grupo 'Hello Seahorse!'.

'Por qué será' es el tercer tema de esta nueva etapa musical que Marilia Monzón ha gestado desde la Ciudad de México. «La distancia ha hecho que cada emoción se sienta más intensa, y sin duda diría que esa sensibilidad es la que está guiando la esencia creativa de este camino», señala la artista.

Durante 2025, la cantante canaria ha profundizado en una nueva etapa creativa marcada por su conexión con Latinoamérica. Tras participar como artista invitada en el concierto de Andrés Obregón en el Pepsi Center de Ciudad de México, Monzón ha apostado por integrar la música y las raíces mexicanas en su nuevo ciclo artístico. En este proceso ha publicado temas como 'Agua Bendita', una pieza de lírica evocadora y producción meticulosa a cargo del productor mexicano 3KMKZ.

La joven cantautora canaria ha confirmado una gira de cinco conciertos por México a finales de este año, con presentaciones en ciudades como Guadalajara, Xalapa y Aguascalientes.

Para acortar esa «distancia», Marilia Monzón anunció a través de sus redes sociales su regreso a su «amada Gáldar». Después de cantar en la isla el pasado 17 de julio dentro de su gira «Prenderé una velita», la artista canaria volverá a actuar en Gáldar el próximo 28 de noviembre, en el Centro Cultural Guaires, para compartir con el público de su tierra esta nueva etapa artística.

