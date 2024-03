María Peláe: «Me meto en la cabeza de dos genios y me reencarno en una mujer en la piel de Lorca»

A María Peláe le gustan los retos. Y cuando la cantante y compositora malagueña aceptó embarcarse en el proyecto de 'Lorca por Saura', con el que ahora protagoniza una minigira por Tenerife y Gran Canaria, por este orden, tenía claro que no iba a resultar sencillo meterse en el universo creativo de dos artistas mayúsculos.

«Afronté el reto con mucho respeto. Se ha visto que mezclar a Lorca y a Saura en una misma obra funciona. He intentado meterme en la cabeza de dos genios y reencarnarme en una mujer que se pone en la piel de Lorca», avanza la artista antes de las funciones que protagonizará, dentro del festival Canarias es Cultura, los días 9 de marzo en Adeje; el 13 en La Laguna; y los días 15 y 16 de marzo, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.

'Lorca por Saura' nació y andó antes de que María Peláe aterrizara en su corazón. Se estrenó y giró en un principio con la cantante India Martínez como protagonista. «Cuando Saura puso en marcha el espectáculo fue con India durante toda una primera temporada. En septiembre del año pasado recibí una llamada maravillosa en la que me decían si quería hacerlo. Tuve una mezcla de miedo y honor. Yo no había visto el espectáculo. Hablé con India y me dijo que me agarrara y que iba a estudiar lo más grande y que iba a ser una gran experiencia. ¡Y no se equivocó!», señala entre risas por teléfono.

El montaje es un híbrido entre distintas disciplinas artísticas que recorre los principales hitos vitales y artístico del poeta y dramaturgo Federico García Lorca desde la perspectiva y el análisis encabezado por el cineasta Carlos Saura, que falleció en febrero de 2023.

Nueva visión

La cantante reconoce que este proyecto le ha permitido acercarse al autor de 'La casa de Bernarda Alba' o 'Poeta en Nueva York' desde un ángulo distinto. «Me ha hecho redescubrirlo desde otro lado. Yo había llegado a algunas de sus obras desde las letras flamencas, porque él quería ser compositor y muchos han usado sus letras. Por ejemplo, a través de Enrique Morente, del que soy una gran fan, y su 'Omega' me clavó la aurora de Nueva York. Por eso, tener la oportunidad en este espectáculo de cantar a guitarra y voz su llegada a Nueva York significa para mí poder cerrar un círculo. La gente se sorprende porque la obra tiene momentos de humor, pero es que Lorca era una persona muy divertida», subraya con emoción.

María Peláe. C7

«Solo me falta hacer el pino puente», suelta entre risas la cantante cuando se le cuestiona sobre una propuesta artística en la que canta, baila, recita e interpreta. «Antes de este espectáculo, yo había hecho cosas de teatro de improvisación y de humor, hace unos diez años. Pero nunca había trabajado con un guion previo», lo que no evita que acabe emergiendo su propia identidad. «Comienzo siendo Lorca y acabo siendo yo. Hay de todo para darle verdad y al final me sale mi vena, es imposible que no salga. Por ejemplo, con 'El vals vienés' propuse tocarlo con la guitarra para darle un plus de autenticidad. Desde los ensayos, me dieron libertad cuando tenía sentido lo que les proponía y creo que eso ha incrementado la verdad del espectáculo», puntualiza.

Compañeros de escena

Sobre el escenario, la artista no está sola. En el montaje intervienen Alberto Amarilla y Saturna Barrio, además de Antonio Bejarano al piano. «Ha sido un placer, aunque reconozco que al principio sentí lo del síndrome del impostor. Les dije que me dijeran lo que necesitaban en cada momento y no he podido estar mejor aconsejada y guiada. Llevan a cabo un trabajo enorme mientras interpretan a todas las personas con las que Lorca se va topando», explica sobre una obra que incluye proyecciones audiovisuales e incluso fragmentos de filmes del propio Saura.

María Peláe lamenta no haber conocido a este director, uno de los nombres históricos de la cinematografía internacional. «Ha sido un viaje entre hermoso y melancólico, que me ha permitido entrar en contacto con su obra y desafortunadamente no con él en persona. Su hija Ana estuvo en los ensayos. Es maravillosa y se quedó encantada», destaca.

Vendrá con la gira de su disco

María Peláe compaginará en los próximos meses dos giras, la del montaje 'Lorca por Saura' y la de los conciertos de su último trabajo discográfico, 'Al baño María'. No da detalles de las fechas ni del lugar concreto en el que cantará, pero sí que avanza que en los próximos meses también recalará con sus conciertos en el archipiélago canario. «Ya se anunciará, iré con toda la 'troupe'. Hemos sumado músicos nuevos y el 'show' creo que es muy potente», subraya.

Reconoce que este último disco es un paso más dentro de un camino marcado por unos pilares que tiene muy claros: «la flamencura, lo cotidiano del día a día y todas las cosas que me revolotean por la cabeza».

Una de sus metas es sorprenderse constantemente, fruto de «una búsqueda continua» que en ocasiones implica un regreso a los orígenes. Desde su primer álbum, 'Hipocondría', hasta el reciente 'Al baño María', reconoce que ha experimentado una evolución natural. Un recorrido en el que incluye colaboraciones habituales con otras artistas, como han sido sus duetos con Melody -en la canción 'La Putukista'- y con Nía -'Me sientas tan bien'-. «Son colaboraciones en pro de la canción. Por ejemplo, los temas con Nía y Melody no los veía sin ellas. Nos lo pedíamos a gritos, aunque nuestras carreras sean muy distintas. Lo mismo me sucedió con Vanesa Martín y con Pastora Soler», puntualiza.