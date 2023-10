María Katzarava: «Las canciones de Piaf son himnos sobre el amor y el dolor»

La soprano spinto mexicana María Katzarava, una de las voces más prestigiadas del panorama lírico, por fin se subirá al escenario del Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria. Lo hará este sábado, a las 20.00 horas, como protagonista del espectáculo musical 'Edith Piaf, una vida en concierto', junto a un ensemble de quince músicos de la Orquesta Sinfónica del Atlántico dirigidos por Isabel Costes.

«Piaf es una de mis cantantes favoritas y por tanto esta producción es todo un regalo», señala la cantante, que explica que este proyecto de sello español y mexicano cuyo repertorio está al cuidado del compositor Yonatan Sánchez Santianes lleva tres años gestándose. La quincena de temas de la célebre cantante francesa han sido seleccionados entre Katzarava y Costes, y serán interpretados en el mismo tono de voz con el que los interpretaba la que fuera musa del París existencialista de los cincuenta.

«Son canciones muy significativas de su repertorio que me conectan mucho con su figura y lo que representó. Son himnos literales sobre el amor y el dolor que hablan de la fragilidad humana. Expresan todas ellas el fundamento doliente y desgarrador de su vida, que modeló el estilo lírico de la que está considerada como la cantante francesa más famosa del siglo XX», sostiene la soprano. «Su existencia fue muy difícil, desde su infancia a su azarosa vida amorosa. A través de ella y de sus canciones se puede sentir y vivir todo lo que ella padeció. Como cantante lírica siempre recuerdo mis inicios, en los que la escuchaba. No hay nadie como ella para decir las palabras. Sigue siempre vigente y jamás será olvidada como referencia», agrega.

Piaf siempre se aferró a su versión que encajaba perfectamente con una infancia desdichada, marcada por el abandono de unos padres alcohólicos que la dejaron al cuidado de su abuela, que trabajaba como cocinera en un burdel. Sobrevive durante el París ocupado hasta triunfar en los mejores liceos de Francia, Europa y América. Su estilo se impone en la canción francesa. Es única, enfundada en su 'petite robe noir' inunda los escenarios interpretando canciones desgarradoras y crueles, que conmueven a los auditorios.

María Katzarava estima que cantantes reputadas como ella se involucren en producciones orientadas al gran púbico es bueno para la lírica y la ópera. «Siempre he sido de la opinión de que mientras más abarques más dueña de tu voz eres. Me considero una cantante versátil que no se encasilla solamente en el género operístico. Siempre he perseguido como cantante descubrirme con otros géneros como el jazz, el pop o las músicas populares», advierte.

'Edith Piaf, una vida en concierto' se estrenará en marzo de 2024 en la capital mexicana. Katzarava confiesa que «cantar en el Teatro Pérez Galdós le produce una satisfacción enorme. A pesar de que he cantado en los principales escenarios españoles nunca había tenido la oportunidad de pisar el coliseo grancanario, más que como público», reconoce la soprano que se ha comprometido con un espectáculo para el próximo año que produce la Fundación Ópera Actual y una 'Tosca' de la que no puede ofrecer más detalles.