Manuel Carrasco hace soñar a Gran Canaria en el People Fest

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 2 de agosto 2025, 10:03 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria se convirtió este viernes en un coro multitudinario, ecléctico y disfrutón dando la bienvenida al Canarias People Fest, el festival que llega para poner a bailar a las dos capitales del archipiélago en un mismo fin de semana. El anexo al Estadio de Gran Canaria, se transformó en un auténtico parque temático de la música: foodtrucks, un ecomarket con sabor local; y un público que, antes de empezar, ya se sentía a un público, dispuesto a darlo todo con las actuaciones de Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acantha Lang y Los Niños Jesús.

A las 15:00 horas abría sus puertas el recinto y los más tempraneros empezaban a tomar posición buscando un lugar privilegiado. Eran las 16:00 horas, y Acantha Lang saltaba al escenario haciendo despliegue de esa calidez de Nueva Orleans que la caracteriza. Sus incondicionales bailaban tímidamente cerca del front stage. Llegó después el turno de Los Niños Jesús, la banda con Jordi Évole al frente demostró que la música es también un juego. Se divierten en el escenario como una pandilla de amigos y hacen pasarlo bien, muy bien. Entre versiones de Pereza, Amaral, La Oreja de Van Gogh y Loquillo lograron que el público coreara himnos conocidos y saltara como si estuviera en la plaza del pueblo más grande del mundo. Avanzaba la tarde, con tiempo para tomar fuerzas en la zona gastronómica - y de paso apoyar al comercio local- y volver a la infancia en la zona de ocio, porque todo buen festival, tiene atracciones y en People Fest hacer cola para la burbuja de aire, era casi obligado.

Los Niños Jesús y Acantha Lang. C7

El furor del público explotó cuando God Save The Queen se subió al escenario. 'I want to break free' y los grandes éxitos de la banda británica retumbaban mientras Pablo Padín, el Freddie Mercury argentino, encarnaba al mito con precisión quirúrgica.

Ampliar Un momento de la actuación de God Save the Queen. C7

Con la noche cayendo, Rigoberta Bandini apareció con su irreverencia luminosa. 'Ay Mamá' se transformó en un canto colectivo y 'Perra' liberó a todos los que necesitaban bailar sin mirar atrás. Su espectáculo, mezcla de humor, crítica y ternura evoca la esencia de un musical, y el público se rindió de lleno al carisma de la musa indi, que incluso bajó del escenario para cantar junto al público.

Ampliar Rigoberta Bandini brilló en Gran Canaria. C7

Una gran parte del público espera su momento, fieles a Manuel Carrasco esperaron fervientes a que el onubense saliera al escenario. El People Fest era la excusa para asistir a su esperado 'Tour Salvaje'. Y Carrasco les devolvió el cariño, como él sabe, brindándoles su show completo, interpretando temas de su nuevo álbum 'Pueblo Salvaje' y generoso volviendo a sus temas de siempre: 'Corazón y flecha', 'Tambores de guerra', 'Uno x Uno' y 'No dejes de soñar', lo suyo son ya himnos generacionales y temas de los que animan a enchufar la linterna y dejarse llevar por la emoción como 'Mujer de las mil batallas'.

El People Fest cerró su primera jornada dejando claro que ha nacido un festival con alma propia, donde la música se convierte en un punto de encuentro.

Canarias People Fest cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca Islas Canarias Latitud de Vida, el Cabildo de Gran Canaria con su marca La Isla de Mi Vida, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). Colaboran Naviera Armas, AC Hotel Gran Canaria, Silken Hotel Atlántida, Audiovisuales Canarias, Sonopluss y Masquecarpas.