Manel Fuentes. C7

Manel Fuentes lleva a Arucas su '¿Por qué le llaman 'The Boss'?'

El montaje se podrá ver el 19 de septiembre, en el Nuevo Teatro Viejo del municipio grancanario

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:02

Manel Fuentes, el carismático presentador y 'showman', presenta en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas su nuevo espectáculo teatral titulado '¿Por qué le llaman 'The Boss'?', donde plasma su fascinación por el cantante norteamericano Bruce Springsteen.

Será el viernes 19 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, cuando acompañado de su guitarra y de su pianista, Manel Fuentes rendirá un íntimo homenaje al artista al que sus seguidores llaman cariñosamente 'The Boss' (El Jefe). Las entradas están a la venta en www.tureservaonline.es).

Mediante sus anécdotas, relatos personales y canciones emblemáticas interpretadas en directo, Manel desnuda las historias que marcaron la vida de Bruce, desde su infancia en Nueva Jersey hasta su ascenso a la fama mundial, sin olvidar sus icónicos grandes éxitos.

