Mambisa irrumpe con su música de raíz cargada de «emoción, sensibilidad, fuerza y compromiso»

«Emoción, sensibilidad, empatía, fuerza, raíz y mujeres tremendamente comprometidas con un producto musical muy cuidado». Así define al grupo Mambisa, compuesto por un total de once féminas, la cantante Luisa Machado, donde pone la voz junto a Judith Porto.

Esta formación tinerfeña apuesta por la música de raíz, pero desde una perspectiva contemporánea. Así, conviven en sus temas la música folclórica canaria, la afrocubana y hasta el flamenco. Todo bajo una fusión natural. Tan fresca como la empatía, recuerda Luisa Machado, que generó la puesta en marcha de esta formación que dirige Sissi del Castillo. «Mambisa es un grupo que nació hace dos años, por iniciativa de Sisi del Castillo. Nos invitó a mi marido Alberto Méndez y a mí al Festival Internacional de Percusión Ritmos Hadmade, que se desarrolla cada año en Puerto de la Cruz. Nos convocó junto al resto de compañeras. A unas las conocíamos y a otras no. A todas les pasaba lo mismo. Por ejemplo, a la otra cantante, Judith Porto, no la conocía. Sissi me dijo que me veía cantando con ella. De aquel acto fortuito nació una gran empatía entre todas. Una explosión de alegría por la música. Somos once mujeres, más la madre de la propia Sissi, que canta en uno de los temas. Aquella reunión resultó tan emocionante que decidimos seguir juntos. Al margen, Alberto y yo seguimos con nuestro canal de Youtube. No solo somos pareja, también llevamos 18 años trabajando juntos», aclara.

En concreto, Mambisa, además de Sissi del Castillo, Judith Porto, Alberto Méndez y Luisa Machado, está formado por: Marta Rosa, Nerea Padilla, Yanira Hernández, Marisela Acosta, Rubi Alemán, Ana Belén Salas, Teresa Padilla, junto con la bailaora madrileña afincada en las islas Estela del Moral.

La denominación

El nombre de la formación se debe a la raíz cubana que aflora en el repertorio, en concreto al tambor más grave de las tumbadoras, que en la isla caribeña se denomina como este grupo.

En los ocho temas del primer álbum de Mambisa, grabados en directo y arreglados posteriormente en un estudio, desfilan instrumentos como el cajón flamenco, las chácaras, los tambores herreños y gomeros, entre otros. «Somos un grupo complejo, con muchos instrumentos de percusión lo que complica unos directos, que son muy potentes y emotivos. Detrás hay muchísimo trabajo. Algunas de las integrantes del grupo vienen del clásico y se han redescubierto a sí mismas, con una nueva manera de expresarse musicalmente», señala Machado.