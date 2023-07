Maikel Delacalle lanza 'Códigos', su nuevo disco, en estado puro

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

'Códigos', el nuevo disco de Maikel Delacalle ya ha visto la luz desde esta pasada medianoche. En estado puro, huyendo de lo que está de moda y reconociendo que está «en su mejor momento», el artista tinerfeño está «muy contento» con este trabajo que pone en valor «lo que quiero hacer yo. En 2016 tuve millones de visitas y ya eso a mí me da igual. Este disco lo he trabajado a gusto al completo, en canciones, letras, entonaciones, etc. Es mi momento fuerte en la música, me siento como Guardiola cuando explica la táctica a sus jugadores», expresa con pasión Maikel Delacalle a CANARIAS7.

Anoche presentó 'Códigos' en Madrid y hoy estará dándolo todo en Ritmos del mundo, en el campo de golf de Adeje. «Empieza una época de no parar, pero como decía mi abuela: «Si este es tu mal que te dure». Maikel Delacalle triunfó en 2016. Canciones como 'Mi Nena' o 'Ganas' se escucharon por todos lados cuando en Canarias no existía el panorama musical actual. En cada tema superó las veinte millones de reproducciones en Youtube. 'Or Nah' superó las cien millones de visualizaciones y catapultó a Maikel a los oídos de los amantes del R&B, del reggaeton y del rap con su estilo diferente. Desde ese 2016 hasta ahora, el artista tinerfeño no ha parado de sacar música propia, 'Condiciones', 'Amor de Cine' o 'El Capo'; también se le han visto colaboraciones con conocidos artistas del género como Justin Quiles, Eladio Carrión o Mala Rodríguez. Tras probar en distintos géneros, el nuevo disco de Maikel Delacalle, del que ya se han escuchado distintos temas, viene cargado de colaboraciones canarias. De las 15 canciones que saldrán en el disco, en cuatro viene acompañado de artistas locales: Eva Ruiz, Bejo, West Dubai y Quevedo. Con este último protagoniza el remix de uno de sus temas más escuchados, 'Mi Nena Remix', y que presentaron en el concurrido concierto que dio el artista de Gran Canaria en su inicio de la gira. Maikel Delacalle está orgulloso «del enorme talento que hay que Canarias. Fui partícipe a que se abriese una puerta a jóvenes talentos canarios y Quevedo ahora ha abierto un nuevo acceso. Hay otros como Cruz Cafuné, Bejo, Danny Romero o Dasoul que pusieron el punto en el mapa. Yo allané el terreno para que salieran bestias como Quevedo», exclama con admiración. Maikel está en un momento dulce en su carrera, quiere poner en valor el R&B en español y no olvida sus raíces. «Yo no pierdo el acento, sigo yendo de guachinches y la persona es la misma», apostillando que es fiel a Delacalle «porque ese es mi ADN». Su vida no ha sido fácil. Este joven tinerfeño llegó a estar en un centro de menores, pero la música le ha cambiado el destino. Se ha ganado a pulso un enorme prestigio en el gremio y ahora quiere seguir disfrutando a tope con el lanzamiento de 'Códigos', aferrado a la misma premisa de autenticidad de la que hace gala. Ampliar Entre los 15 temas tiene un guiño muy especial al 'Teide', un auténtico temazo que sonará con mucha fuerza. «Dejándonos de discusiones entre islas, El Teide es lo mejor que nos ha pasado», destaca. «Ahora mismo tengo una libertad no solo personal sino musical que muchos artistas envidiarían. Yo mismo estuve en ese punto, porque no hay nada mejor que poder expresarte como quieres y 'Códigos' es esa plenitud», asegura. 'Códigos' ha visto la luz de un Maikel Delacalle más puro. 15 temas que no dejarán a nadie indiferente.

