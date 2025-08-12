Magdalena Padilla y Fofi Lusón 'encienden' este jueves el Rincón del bolero El concierto comienza a las 22.00 horas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Bolero de altura. Tras colgar el cartel de «aforo completo» en su última actuación hace escasas semanas en el mismo escenario, la versátil soprano Magdalena Padilla y el virtuoso guitarrista Fofi Lusón vuelven este jueves, a las 22.00 horas, a El Rincón del Bolero, que regenta Carmen Batista, en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria.

Regresan para abrazar al público con un viaje musical cargado de pasión, nostalgia y las joyas eternas del bolero.

Padilla, fiel a su espíritu inquieto y camaleónico, volverá a dejar a un lado su repertorio lírico para adentrarse en los terrenos cálidos del bolero latinoamericano. Sonarán himnos como 'Bésame mucho' o 'Piel canela', interpretados con la delicadeza y la entrega que ya conquistaron a los asistentes en su anterior cita. Y en su programa 'Noches de besos cantados' incluirá 'Amapola' y algún tema de la portorriqueña Kanny García, entre otros.

La complicidad artística con Lusón, que pondrá su maestría a las cuerdas, garantiza una velada íntima y vibrante, donde cada acorde será un puente directo a la memoria emocional.

«El bolero tiene algo mágico que llega al alma y que nos conecta con lo más profundo», confiesa Padilla, recordando que a su padre «le emocionaban hasta el punto de cantarlos y con mucha clase».