Luz Casal: «A través de mis canciones se puede ver un perfil bastante certero de lo que es mi vida»

Reflexiva, sosegada y con muchas ganas de agradar. A pesar de presentar su 16º álbum de estudio en una minigira por Canarias que comenzó ayer en Lanzarote, Luz Casal mantiene la ilusión intacta por ofrecer un espectáculo que se mantenga en la retina de los todos los asistentes.

- Todas las entradas en esta minigira por el archipiélago están agotadas ¿Qué le parece la acogida que le ha dado el público canario?

-Desde el año 83, que me parece que fue cuando vine la primera vez, he tenido una acogida enorme. El público canario, de cada isla, siempre ha sido muy cariñoso, muy intenso y muy receptivo. Para los músicos, para todo el equipo, es un aliciente saber que la gente quiere verte y que eres bien acogida. Y eso da un subidón enorme.

- Además de ese subidón, ¿el hecho de que se haya vendido todo le da una mayor responsabilidad?

-Creo que la experiencia, el conocimiento y la información te provocan más responsabilidad. Porque tienes la sensación de que hay mucha gente que se gasta su dinero, que hace el esfuerzo para ir a vernos y quieres compensarlo de la mejor manera. Deseas que salgan satisfechísimos de ese concierto y que piensen que les ha merecido la pena. Eso es una responsabilidad. Todo eso va haciendo que no te tomes a la ligera cada concierto, para que sea algo único.

- 'Las Ventanas de mi Alma' es su última creación. ¿Qué fue lo que le inspiró para sacar este disco?

-Digamos que ha sido paso a paso, a medida que iba teniendo canciones, hasta completar un número importante para elegir aquellas que me parecían más sobresalientes y llegar a la conclusión de que las doce canciones elegidas mostraban algo más allá de mi interior y exponer las cosas más íntimas y más especiales. Cuando se usa la palabra alma, quiere decir que uno va más allá de lo obvio, de lo aparentemente real. Entonces, es como el diario de los casi cinco años que transcurrieron entre 'Que corra el aire', el anterior álbum de estudio, y este disco.

El público canario «Siempre ha sido muy cariñoso, muy intenso y muy receptivo. Y eso da un subidón»

- Durante la pandemia llamó a más de 2.000 fans para darles empuje y fuerzas. ¿De ahí nacieron algunas canciones?

-Deja que te haga una rectificación. No fueron 2.000 fans, fueron más de 2.000 personas. Era gente a la que yo llamaba y me presentaba diciendo: «hola, ¿qué tal? Soy Luz Casal». Te puedes imaginar reacciones de todo tipo. Desde el que no se lo creía, hasta el que se emocionaba hasta las lágrimas, el que te contaba su momento vital, sus ansiedades por la situación o el que consideraba que le estabas dando el mejor día de toda su vida. Los minutos que hablaba con esa persona, eran para compartir de manera íntima todo lo que me contaban y para darme cuenta de que iba más allá de mi propia realidad; que estaba tendiendo de alguna manera mi mano. Por eso, hay una canción en el álbum que se titula 'Dame Tu Mano', porque de alguna manera viene también de esa experiencia. Al igual que la canción 'Hola, Qué Tal' y alguna otra más.

-Es su 16º álbum de estudio. ¿Cuál es el secreto para vivir tantos años de la música y seguir siendo tan valorada?

-Creo que el secreto es vivir con la música, más que vivir de la música. Cuando tienes vocación y te expresas a través de la música, es el vehículo con el que llegas a la gente y la conoces. Para mí es fundamental para mi vida. No es que sea mi profesión o mi modo de ganarme la vida, que también. Pero es algo mucho más profundo; va más allá de ser una profesión. Mantienes el tipo porque vives de ella y te expresas a través de ella.

- Durante su trayectoria, ha hecho música de todos los estilos, ¿eso ha determinado la etapa de su vida en la que se encontraba?

-Efectivamente. Creo que a través de mis canciones y mis discos se puede ver un perfil bastante certero de lo que es mi vida. Aquello que me ha motivado, aquello que me ha pasado como ser humano, aquellos deseos cumplidos o incumplidos. Todo eso está reflejado a través de las canciones. A veces se da de manera sutil, pero en la mayoría de los casos, de forma muy evidente.

Su larga trayectoria «Creo que el secreto es vivir con la música, más que vivir de la música»

- ¿Qué es lo que más le gusta de experimentar con diferentes sonidos?

-Cuando estás trabajando en una canción, hay momentos. Por ponerte un ejemplo, yo nunca había usado un trombón como instrumento solista en ninguna de mis canciones. En este caso, tenía claro que debía empezar con ese sonido, porque me sugería ciertas cosas que tenían que ver con la historia de la canción. Es como si de repente quisieras poner un 'beat' que sea electrónico y que a alguien le pueda parecer que es más urbano que cualquier otra cosa que ya haya hecho. No importa. Para mí no hay límites en el uso, tanto estilístico, como sonoro.

- Si volviésemos 30 o 40 años atrás en el tiempo, ¿cómo era ser una mujer que hacía rock and roll en ese entonces?

-Normalmente, no pienso en lo que fui o en lo que hice. Pero digamos que era un poco más difícil.

-¿Por qué?

-Porque cuando muestras cosas que no son habituales, cuando tienes una actitud, cantas de una manera y haces cosas que no son las que hace todo el mundo, pues eres diferente; y ser diferente siempre trae consigo cierta altura. Para ti puede ser muy halagador, pero sabes que en el fondo cuesta conseguir, desde esa altura, una realidad. Tenía que estar segura de que eso es lo que quería y olvidarme de las dificultades.

Ser roquera hace 40 años «Normalmente, no pienso en lo que fui o en lo que hice. Pero digamos que era un poco más difícil»

- En julio tocará en el Mujeres World Fest de Costa Adeje, un espacio de cultura que pone en valor el papel de la mujer en la sociedad y en la música. Desde que usted comenzó su carrera, ¿qué avances se han hecho y qué cree que queda todavía por lograr?

-Avances, muchísimos. No hay más que ver la cantidad de mujeres poderosísimas que hay en la música. Eso es un hecho que cualquiera puede ver sin apenas esfuerzo. Como en el resto de la sociedad, cualquier persona que tenga algo que transmitir o compartir con otra, en el ámbito que sea, debe tener la posibilidad de hacerlo. Eso es a lo que vamos: a conseguir que no haya esa diferenciación por el lugar en el que has nacido, por la religión que tengas, el color de tu piel, tu género o tus tendencias, del tipo que sean. Lo que tú quieras transmitir a una persona o a un colectivo, si es interesante, no tiene que tener otra pauta que añadir o que dé importancia a lo que tú quieres hacer.

- Logró obtener fama internacional y fue especialmente reconocida en países como Francia. Más que lo que se dice, ¿la música es lo que se transmite?

-Claro. Es lo que tu voz, tus gestos y tu expresividad provoca al oyente. Eso traspasa fronteras, lenguas y demás. Nosotros hicimos, exactamente hace un mes, dos conciertos en Atenas que fueron maravillosos, con un público entregadísimo. Y no canté ni una sola frase en griego. Ese es el misterio. Estamos acostumbrados a escuchar mucha música cantada en inglés, y no nos preocupa mucho, incluso, si no sabemos lo que dice.

- Ha vendido millones de copias de sus álbumes por todo el mundo. ¿Cómo fue esa adaptación a una música más digitalizada a la hora de venderla?

-En el mundo pasan cosas nuevas cada día. Lo que ayer funcionaba, hoy cuesta más o no tiene tanta vigencia. Hay que acomodarse a los tiempos. Lo más importante es mi capacidad para mejorar aquello en lo que estoy trabajando. Mejorar mis composiciones, mis letras, mi voz y conectar más con la gente. Ya luego, la forma de conseguirlo, sea mediante plataforma o físicamente, es una cuestión menor. Pero hay que ir acorde a los tiempos, porque si no, te quedas obsoleto.

La era digital «En el mundo pasan cosas nuevas cada día. Hay que ir acorde a los tiempos, porque si no, te quedas obsoleto»

- En su descripción de Instagram pone «cada estilo, cada género musical, tiene su momento». En los jóvenes ha calado con mucha fuerza la música urbana. ¿Qué opinión tiene de este género?

-Es una expresión como otra cualquiera y para mí, es tan importante como lo fue la influencia de la música anglosajona en los años 50, 60, 70 u 80 hasta hace nada. Cada generación tiene sus actitudes, su lenguaje, su moda, su manera de ir por la vida; y la música acompaña a todo eso. Por supuestísimo que no tengo nada en contra y hay cosas que me gustan mucho aunque le pertenezcan a esa generación.

- Cuando le dije a mis padres que le iba a entrevistar, directamente recordaron su versión de 'Piensa en mí'. ¿Por qué hay canciones que nunca envejecen?

-No te puedo dar una respuesta a eso, porque lo desconozco, sinceramente. ¿Por qué una canción destaca más que otras? No tengo ni idea. En términos de si es mejor o es peor, hay canciones que le llegan a la gente y otras que no. Eso es un misterio. 'Piensa en mí' es una canción que elaboré para una película de Pedro Almodóvar, que era un estilo de canción que yo no usaba. En mi primer álbum ya tenía canciones como 'Eres tú', que era la primera canción de amor que yo había escrito, pero nunca me había metido en un berenjenal de esas características. Aquello, que parecía que iba a ser algo puntual en una película, se convirtió en una canción que hago en todos los conciertos.

-¿Es consciente de que ha podido dejar huella en toda una generación?

-Bueno, soy realista y ya hay datos que te hacen darte cuenta de cierto significado. Pero no es algo con lo que yo me levante cada mañana, me mire al espejo y diga: «qué importante soy para mucha gente», porque hice una canción o la otra. Es algo que formaba parte del paquete de mi trabajo y por eso digo que, saber que hay canciones que para la gente son importantes, es la recompensa máxima.