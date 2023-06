El luminoso punto de inflexión de Red Beard

Echar el freno, parar y reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro. Este sano, lúcido y cada vez menos habitual ejercicio en los tiempos que corren es lo que llevó a cabo Jaime Jiménez, líder de la banda de rock grancanaria Red Beard. Este viernes, a partir de las 21.00 horas, en la sala Miller del parque de Santa Catalina de la capital se podrá escuchar por primera vez el directo de la criatura que nació tras el 'reseteo' mental del cantante, compositor y guitarrista isleño, titulado 'Die Trying', grabado en los legendarios Fame Recording Studios, en Alabama (Estados Unidos).

«En la carrera artística o laboral de cualquier persona hay un momento de inflexión, de mirar atrás, de parar y ver qué metas has alcanzado, cuáles no has logrado y qué te queda por hacer. Al final miré lo que he hecho como artista, muchas cosas son interesantes, y vi que tengo que continuar y morir en el intento», apunta Jaime Jiménez entre risas sobre el germen del álbum.

Las conclusiones que plasmó en el sexto trabajo discográfico de la banda son claras. «La conclusión a la que llegué es que hacer música me hace feliz. Muy feliz. Me sirve para un montón de cosas. Una de las frases que está en uno de los temas del disco es que cada paso que das puede que no te lleve a donde quieres ir, pero eso da igual, porque voy a morir en el intento ya que solo el camino ya ha merecido la pena», subraya el artista.

Ampliar Red Beard grabó su nuevo álbum en Alabama, en los míticos estudios Fame. C7

Ese optimismo está reflejado en temas luminosos como 'For the Travellers', 'You Can't Stop Me' o 'Down South Jukin', que forman parte de 'Die Trying'. «Es un disco luminoso porque me apetecía y porque la gente no quiere oír tristezas y miserias. Está cansada de oír eso. Yo también lo estoy. Quiero estar feliz, centrarme en mis cosas, centrarme en mis metas, mi hija, mi vida profesional, mis amigos...», defiende Jaime Jiménez.

El disco también supone, desde un punto de vista musical, una vuelta a los orígenes de la banda, con la recuperación de un cierto aire folk en algunas canciones. «En algunas canciones sí que hay algo más de folk, aunque en otras exploramos otras cosas, con un toque más soul como sucede con 'Die Trying'. También hay otras más cañeras y locas como 'Getting loco', que en principio no iba a entrar en este disco y que una noche, a las dos y media de la mañana en Alabama, los dos productores nos dijeron que la teníamos que incluir», rememora.

En Alabama

Los Fame Recording Studios donde grabaron son una leyenda, una meca musical por la que han pasado desde los Rolling Stones, hasta Wilson Pickett, Aretha Franklin, Otis Redding y Little Richard, entre otros muchos grupos y cantantes. Los integrantes de Red Beard fueron muy conscientes desde un principio. «Fuimos sin ninguna pretensión. Primero fuimos a presentar respeto al sitio al que llegamos, un lugar que da bastante vértigo. Una vez allí, fuimos plenamente conscientes de quiénes somos y dónde estábamos: unos tipos de Las Palmas de Gran Canaria en una sala donde se han grabado los discos más importantes de la historia del siglo XX. Daba vértigo y era importante darse cuenta para poner los pies en el suelo y ser agradecidos. La experiencia fue maravillosa», explica.

Ampliar Los integrantes de Red Beard. C7

Antes de viajar a Estados Unidos, los integrantes de Red Beard hicieron los deberes. «Hicimos muchos trabajo previo de preproducción, grabando y probando cosas aquí antes de ir para Alabama. Queríamos grabar todos a la vez, mirándonos a la cara, y ellos al principio pensaron que estos españoles eran unos atrevidos. Hasta que empezó la sesión del primer día y se sorprendieron bastante y tuvieron claro que sabíamos lo que hacíamos. A medida que pasaban los días veías que se sorprendían y avisaban a colegas para que vieran cómo tocábamos», recuerda con orgullo. Además de la inclusión en el disco del tema 'Getting loco' por sugerencia de los productores, Jaime Jiménez dice que en los temas que llevaban «solo hubo algunos pequeños ajustes, muy sutiles» en tierras americanas.

Un directo muy trabajado

Jaime Jiménez reconoce que Red Beard suena como un cañón, fruto del trabajo conjunto con Saúl Rodríguez Carrillo (guitarra), David Correa Alvarado (bajo), Bernabé Ortega Rodríguez (piano, Hammond) y Jeremías Agustín Lobos (batería). «Detrás hay muchas horas de ensayos y todos los miembros cuentan con el factor que creo que es el más importante: ilusión. Si se pierde y creo que se puede extrapolar a cualquier cosa de la vida, apaga la luz y empieza de cero. Hay que tener ilusión y metas y querer luchar, tener ganas de crear, de hacer cosas y no poner pegas a todo», defiende.

Reconoce que tocar en casa como sucede esta noche es un plus de responsabilidad. Pero advierte a los asistentes: «Será una noche de puro rock and roll, con canciones nuevas y mucha fiesta. El espectáculo está en el directo, nuestro punto fuerte».