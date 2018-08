Los Jaguares de la Bahía y su «salvaje» puesta en escena

Los Jaguares de la Bahía presentarán su trabajo discográfico, un contenedor de 28 canciones y sostenido, al margen de por sus Fender Jaguar, por una caja de ritmos. Una evolución impuesta por una mudanza. «Hace un tiempo que se nos marchó el batería y tuvimos que sustituirlo por una caja de ritmos. Eso hace que suene un poco unificado. Le puede gustar a los que les gusta el soul, le puede gustar al que le gusta el pop, pero todo con una base electrónica hecha por gente que no sabe mucho de electrónica. Que es lo que lo hace más interesante. No tiene mucho que ver con lo que suele ser mi trabajo, pero la gente que me conoce sabe que siempre me gusta estar haciendo cosas diferentes», responde Paco Loco.

Hay un distintivo significativo en Los Jaguares de la Bahía. Todos tocan una Fender Jaguar, la icónica guitarra que se asocia a Kurt Cobain y que ha tejido ritmos como el Apache de The Shadows. A partir de ahí, todo puede pasar con la banda que tiene en el frontal a músicos como el productor Paco Loco o Pablo Errea y que en la noche de este viernes tocará en The Paper Club las canciones de su disco Canciones para el Discman .

Loco ha hecho carrera, antes de ser catalogado como productor, en bandas como Los Locos y Australian Blonde. Ahora pone su voz a este proyecto. «Durante mucho tiempo he hecho discos cantando yo. Pero sé que soy un cantante de una técnica limitada. En esta ocasión pretendía que fuera diferente a otros trabajos en los que he cantado. Por primera vez he hecho alguna melodía diferente. Una cosa que sorprende y a mucha gente no le gusta es que la voz va muy procesada, pero es la única forma que encuentro para que no se parezca a otras veces que he cantado».

El que ha sido productor de músicos como Bunbury o Nacho Vegas o bandas locales como Birkins o Aburrido Cósmico augura una noche de diversión. «He tocado muchas veces con muchos grupos y con Los Jaguares son con los que más me divierto, porque es diferente a otras cosas y nos gusta esta sensación de que con la caja de ritmos suene todo igual», indicó.

«Me gusta mucho producir, porque el proceso de creación es el que más me gusta de la música, pero necesitó tener mi momento de escenario y reunirme con mis amigos para hacer canciones», culmina.