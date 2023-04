Llega en verano la Metropole Orkest, la orquesta de pop y jazz más importante del mundo

La 32ª edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más cumplirá con una de sus grandes aspiraciones, incorporar a su larga de lista de grandes formaciones del género a la Metropole Orkest, uno de los más afamados y prestigiosos proyectos musicales del mundo, considerada por la crítica especializada como la orquesta de pop y rock más importante del mundo.

El festival, fiel a su tradición de programar a las figuras más destacadas del jazz, pero también de abrir sus puertas a los proyectos emergentes más sobresalientes del mercado, tendrá también en su cartel a artistas de la talla de Kurt Elling, uno de los mejores vocalistas del mundo, en su gira con el guitarrista Charlie Hunter; al portugués Salvador Sobral, ganador del festival de Eurovisión en 2017; al batería Manu Katché, fijo en la banda de Peter Gabriel; a otra de las grandes voces femeninas del momento, Jazzmeia Horn; a dos referentes del bajo, el camerunés Richard Bona y la estadounidense Nik West, que formó parte de la banda de Prince, etcétera.

Estos serán algunos de los artistas que recorrerán las plazas, teatros, salas y auditorios de Canarias, entre el 30 de junio y el 23 de julio.

Ampliar Jazzmeia Horn. C7

Cuando uno piensa en una orquesta, piensa en música clásica. No es el caso de la Metropole Orkest (MO). Tocando jazz, pop, músicas del mundo y partituras de películas, la Metropole ha compartido escenario con leyendas como Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Pat Metheny, Brian Eno, Herbie Hancock, The Basement Jaxx y Bono.

La formación invierte igualmente en tocar con la nueva generación de estrellas como Caro Emerald, Kovacs, Robert Glasper, Woodkid, Snarky Puppy, Cory Henry, Louis Cole, Jacob Collier o Gregory Porter, algunos de ellos han pasado recientemente por el festival. Pero también lo ha hecho con otras formaciones más alejadas del género jazzístico, como el trío de hard rock neerlandés Dewolff.

Recintos y festivales de referencia

Bajo la batuta de los destacados directores Jules Buckley, Vince Mendoza y Miho Hazama, la Metropole Orkest busca desafiar los límites del pop sinfónico y el jazz actuales. Por esa razón, la MO es un invitado habitual en los principales escenarios de los Países Bajos, como el Amsterdam Paradiso o el Concertgebouw. También ha tocado en el Barbican y el Royal Albert Hall de Londres.

La Orkest también actúa en numerosos festivales, como el North Sea Jazz, los BBC Proms, el Holland Festival y el Musikfest Bremen. A lo largo de los años, la Metropole Orkest ha recibido nada menos que 21 nominaciones a los Grammy y ha trabajado en 4 producciones galardonadas con este premio. La más reciente por 'Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo' en 2016 con Snarky Puppy; y en 2020 por la grabación de 'All Night Long' de Jacob Collier (Mejor Arreglo, Instrumentos y Vocales).

La Metropole Orkest ha producido más de 150 álbumes y miles de emisiones de radio y televisión, lo que requiere más de 600 arreglos al año en todos los estilos imaginables. A pesar de esta versatilidad musical, la gente de todo el mundo puede reconocer el sonido, el estilo y la identidad inimitables de la Metropole Orkest. Como primera orquesta de pop y jazz del mundo, siempre busca experimentar y formar parte de actuaciones espectaculares.

En 1945, el Gobierno y la Familia Real holandesa toman una importante decisión desde su exilio en Londres. Deciden que Holanda necesita una orquesta que traiga placer y esperanza al pueblo holandés. Se reúnen músicos de toda Europa para crear una orquesta moderna con un sonido nuevo y fresco. Así nace la Metropole Orkest. La MO, un grupo de 50 músicos, contará también con Kandace Springs, cantante y pianista estadounidense de jazz y soul, nacida en Nashville, en el seno de una familia estrechamente ligada a la música.

Un solista de referencia y el ganador de Eurovisión

Reconocido por su singular combinación de swing robusto y perspicacia poética, el dos veces ganador de premios Grammy, Kurt Elling, se ha asegurado un lugar entre los vocalistas de jazz más importantes del mundo. El New York Times proclamó a Elling «el vocalista masculino más destacado de nuestro tiempo».

Ampliar El cantante Kurt Elling. C7

Salvador Sobral (Lisboa 1989), sorprendió al mundo en 2017 ganando para Portugal el Festival de Eurovisión con la mayor puntuación jamás obtenida por ningún artista (todavía hoy), y con una canción sin ningún tipo de aderezo, como baile, luces o pantallas. 'Amar pelos dois', compuesta por su hermana Luisa, se alzó con el prestigioso galardón, mientras el intérprete pasaba por sus peores momentos de salud, ya que estaba en lista de espera de un trasplante de corazón, que llegó meses más tarde.

Ahora, Salvador Sobral viene por primera vez a Canarias a presentar sus últimos discos, y algún adelanto de lo que será su nuevo disco, 'Timbre', que saldrá a finales del mes de septiembre de este año y del que ya conocemos un adelanto, 'Al llegar', cantado a dúo con Jorge Drexler.

Tanto en directo como en estudio, Manu Katché es uno de los mejores baterías de nuestro tiempo. Poseedor de un estilo único, es por su distintiva mezcla de elegancia y potencia por lo que, una y otra vez, músicos y productores han recurrido a sus servicios. Como batería preferido de Peter Gabriel, Katché ejerció una enorme influencia en su mayor éxito, 'Sledgehammer' y, más recientemente, como punto central de la banda en directo de Gabriel en su gira mundial 'Back to front'. La larga colaboración de Katché con Sting también es un aspecto clave de su carrera, y de nuevo su estilo distintivo se prestó al mayor éxito de Sting, 'Englishman in New York'.

Richard Bona, Salvador Sobral y Nick West.

Jazzmeia Horn (Dallas, Texas, 19/04/1991) ganó en 2015 el Thelonious Monk International Vocal Jazz Competition y en 2013 el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Posee un nombre que habla por sí mismo sobre su auténtica esencia. Su reputación de artista emergente no tardó en llegar a Nueva York. Deseosa de iniciar su carrera como solista se trasladó a la Gran Manzana para graduarse en The New School for Jazz and Contemporary Music, y pronto comenzó a destacar.

Por su parte Richard Bona, ganador de un Grammy, es uno de los bajistas, compositores y multiinstrumentistas internacionales más consumados.

Una presencia escénica explosiva no basta para describir la forma en que Nik West se mueve, asombra y sorprende a multitudes de todo el mundo. Con colaboraciones que incluyen trabajos con artistas como Dave Stewart, de Eurythmics, Prince, John Mayer, Glee y muchos más, la bajista, cantante y compositora Nik West es algo más que otra cara bonita.

Otros artistas

El listado de artistas se completa con proyectos locales, nacionales e internacionales, entre los que destacan Carmen Souza, Caramelo de Cuba, Shinkarenko Jazz 5N, Sylwester Ostrowski Jazz Brigade, Monika Herzig, Second Brain, Mo Van Der Does - Motet, Kutu, Lucas Santana - Sven Rozier, Lehmanns Brothers, Daïda o Risager.

En los próximos días se anunciará el programa definitivo, con la distribución de conciertos por día e isla; y se pondrán las entradas de los conciertos de pago.