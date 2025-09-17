Llega LPA B&M Festival 2025, una oleada de música y conciencia LPA B&M Festival 2025 abre sus puertas este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, transformando el Parque Litoral El Rincón en el epicentro de un encuentro cultural que desafía las etiquetas y celebra la diversidad

Gran Canaria se prepara para un encuentro histórico. El LPA B&M Festival, un verdadero torbellino de conciencia y comunidad, está a punto de desatar su edición más ambiciosa. La isla se convierte este fin de semana en la capital de la música sin etiquetas al revelar, por fin, la programación detallada para un fin de semana que promete ser inolvidable y que redefine la experiencia cultural en las Islas.

No es fácil diseñar un cartel capaz de contentar a todos los públicos, pero LPA B&M Festival ha demostrado, edición tras edición, que sabe cómo hacerlo. Con más de una década a sus espaldas, el festival regresa este fin de semana con su duodécima entrega y lo hace fiel a su esencia: variedad sonora, grandes nombres, apuestas locales y un ambiente que lo ha convertido en cita imprescindible para los amantes de la música en vivo en la isla de Gran Canaria.

Las jornadas del 19, 20 y 21 de septiembre transformarán de nuevo el Parque Litoral del Rincón en un espacio donde la música se funde con el Atlántico. Desde que la cita se trasladó desde Santa Catalina a este enclave en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus —cuando unas obras de la metro guagua aún no construido obligaron a buscar nueva ubicación— el público ha abrazado este espacio abierto, cómodo y conectado, que hoy ya es inseparable de la identidad del festival.

La propuesta mantiene su esquema habitual: rock de alto voltaje para abrir el viernes, diversidad y espíritu festivo en la jornada central del sábado, y un domingo pensado para disfrutar en familia con el LPA Fun-Family.

El viernes 19 de septiembre será una descarga de energía con algunos de los nombres más combativos del rock y el metal estatal. Encabeza la jornada Soziedad Alkohólika, acompañada por Reincidentes, Porretas, Narco y la banda canaria Las Ratas, que celebra su 30 aniversario. A ellos se sumarán los finalistas del concurso de bandas emergentes. Una noche que promete reivindicación en estos tiempos tan oscuros y truculentos, guitarras afiladas y la certeza de que el rock canario sigue rugiendo muy fuerte.

El sábado 20 llega uno de los grandes lujos de esta edición: el regreso del súper grupo G-5 —Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Tomasito y Diego Ratón— que, tras su reencuentro en Madrid, aterriza en Las Palmas para ofrecer uno de los pocos conciertos programados este verano. Junto a ellos, nombres imprescindibles de la escena actual como León Benavente, Maruja Limón, Said Muti, Sofía Gabanna u O.M. Domínguez & The Village Band, además de más talento emergente canario, pondrán la banda sonora a una velada de celebración colectiva.

El domingo 21 el festival baja el volumen pero no la intensidad. LPA Fun-Family propone un día para todas las edades con un repertorio de tributos irresistibles: Rock & Ríos Band (Miguel Ríos), La Boina de Fito (Fito & Fitipaldis), Punk Sailor, La Alacena (Héroes del Silencio), Aseres, Tribu-G (Hombres G) y Los Salvapantallas. Una jornada diseñada para compartir música, comida y ambiente relajado en familia.

Horario LPA B&M Festival 2025

Viernes 19 de septiembre

· Escenario LPA B&M: Porretas (19:30), Reincidentes (21:00), Soziedad Alkohólika (23:00), Las Ratas (00:30), Narco (01:30).

Escenario LPA Emer-Gente: Cosecha Urbana (19:00), Notajunto (20:30), Revenge and Desire (22:30)

Sábado 20 de septiembre

· Escenario LPA B&M: Said Muti (18:30), Sofía Gabanna (20:00), G-5 (21:30), León Benavente (23:30), O.M. Domínguez & Village Band (01:00), Maruja Limón (02:00).

· Escenario LPA Emer-Gente: Aldara (19:30), Gekah (21:00), Edu El Podenco (23:00)

Domingo 21 de septiembre

· Escenario LPA B&M: Rock&Ríos (Tributo a Miguel Ríos) (12:30), Punk Sailor (15:00), Aseres (17:30), Los Salvapantallas (20:00).

· Escenario LPA Emer-Gente: La Boina de Fito (Tributo a Fito & Fitipaldis) (14:00), La Alacena (Tributo a Héroes del Silencio) (16:30), Tribu-G (Tributo a Hombres G) (19:00).

La música es el corazón, pero la conciencia es el pulso de LPA B&M. Este festival es un modelo de sostenibilidad, comprometido con la reducción de plásticos y la promoción de productos locales. Es un faro de igualdad, con un punto violeta que garantiza un entorno seguro y un claro mensaje de respeto a la diversidad.

El LPA B&M Festival 2025 se erige como la gran cita de la temporada, un refugio donde la fiesta, la conciencia y la comunidad se funden en una sinfonía inolvidable. Prepárense para vivir una experiencia que resonará mucho después de que termine la última canción.

El LPA B&M Festival es uno de los encuentros culturales más importantes de Gran Canaria, conocido por su compromiso con la diversidad musical, la sostenibilidad y la creación de un espacio inclusivo para todos los públicos.

El LPA B&MF ofrece entradas por jornadas y abonos para los tres días, disponibles en Tickety.es y Entradascanarias.com, además de a través de la web oficial www.lpabeerfest.com

Con un cartel equilibrado entre referentes nacionales, artistas locales y propuestas emergentes, la duodécima edición del LPA B&MF confirma su condición de clásico en el calendario de festivales de Canarias. Tres días de música, convivencia y mar: la fórmula que lo ha convertido en el festival fetiche de Las Palmas.

