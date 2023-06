Lito Vitale: «Soy músico con una clara ascendencia argentina»

Olga Cerpa y Mestisay visitaron al pianista argentino Lito Vitale en Buenos Aires aprovechando una gira del grupo canario a Montevideo realizada el pasado año. De ese encuentro en su casa del barrio de San Telmo surgió la posibilidad de formalizar una colaboración que la noche de este sábado se hará realidad en el tradicional 'Concierto Sanjuanero' que protagonizarán en la Plaza de Santa Ana.

Vitale, compositor, multinstrumentista, productor y arreglista bonaerense, considerado una de las figuras más destacadas dentro de las músicas populares del hemisferio sur, compartirá escenario en un concierto en el que se interpretarán canciones que conoce bien. «Crecí en el seno de una familia muy musical y ecléctica, en donde se oían y respetaban todos los estilos. De ello me nutrí para armar mi mundo y mucho antes de la adolescencia la música fue mi destino asegurado. Desde entonces no me he encallado en lo argentino únicamente, como el tango o el folclore. Lo mío es una especia de mixtura que me cuesta definir, a la que he sumado un perfil muy personal», señala el músico, que junto a Juan Carlos Baglietto conforma un tándem que funciona desde hace 32 años, más allá de lo que se conoce como trova rosarina de la que formó parte también Fito Páez.

«Soy músico con una clara ascendencia argentina», añade el intérprete que vivió muy de cerca durante 1976, en plena dictadura, la creación del sello discográfico Ciclo 3 que difundió la labor de Músicos Independientes Asociados (MIA), una de las más fecundas experiencias colectivas de la música popular argentina.

«Conocer a artistas nuevos siempre nutre y suma», señala a cuento de este encuentro con Olga Cerpa y Mestisay que lo traerá por vez primera a Canarias, tras su paso por el Festival Lago de Bornos de Cádiz con su quinteto. «Espero que este encuentro sea fructífero y gratificante», desea Vitale, que a lo largo de su carrera ha experimentado con las nuevas músicas creando una fusión saludable de rock, jazz, música folk y sinfónica. «A todos los músicos nos gusta juntarnos con músicos de otros mundos». Lo dice quien ha mantenido un estrecho vínculo con centenares de músicos de todas las latitudes con quienes ha compartido escenarios y producciones.

De su instrumento predilecto estima que «es casi parte de mi cuerpo y de mi expresión». «Uno debe hacerle honor a lo que te propone el piano. Necesito el piano como instrumento de expresión. Lo necesito y me siento muy feliz cada vez que me siento frente a él y hago lo mío», asegura.

Punto de inflexión

Reconoce que el disco que lo catapultó internacionalmente fue 'Ese amigo del Alma', un álbum que fue triple platino del que se vendieron más de 200 mil copias. «Representó también por aquel entonces lo que yo deseaba hacer con mi propuesta musical», recuerda el pianista que en septiembre inicia gira por distintas salas de España.

Ha compuesto repertorio para el Ballet de Julio Bocca y bandas sonoras, tocado en el Festival de Jazz de Montreux y ganado un Grammy Latino por un disco de tangos que obtuvo junto a Baglietto y quizás por ello considera que «el éxito es una circunstancia efímera que hay que disfrutar cuando toca, pero que no debe distraerte porque buscarlo disimuladamente contiene la creatividad. Mis padres me enseñaron que debía buscar hacer algo para tener trascendencia, que es algo muy diferente a la fama, es algo que tiene que ver con hacer cosas con un determinado sentido».

«Escucho todo tipo de música, especialmente música clásica, desde Mozart a Wagner. De hecho, trabajo en la composición de un concierto para piano y orquesta que será estrenado en Buenos Aires en octubre. Disfruto de todo, de lo instrumental, me apasiona el nuevo tango de Diego Schissi, sigo escuchando el rock de Spinetta... soy bastante ecléctico en mis gustos musicales», agrega.

El pianista, que se declara nada futbolero, aunque reconoce que acude «a ver a River con mi hijo y se asombra de cómo aún la gente en Argentina sigue conmovida por el título del Mundial», advierte que se «adapta a las nuevas tecnologías y maneras de comunicar la música. Disfruto de tener casi toda la que se edita al alcance de la mano, pero lamento que ello vaya en perjuicio de los derechos de autor. No pierdo energías en luchar contra ello. Trato de seguir haciendo cosas y sobrevivir en el mundo que establece la industria que lamentablemente no podemos manejar los músicos», dice.

El año pasado fue declarado como Personalidad Destacada de la Cultura porteña en reconocimiento a su aporte en la cultura y en la música. «Vitale es sinónimo de música en nuestro país. Ha realizado aportes significativos en todos los campos donde se decidió explorar, y su búsqueda de un sonido propio comenzada en los años 80 nos ha dejado una vasta producción musical, que crece día a día», decía el comunicado oficial.