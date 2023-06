Todo listo para que comience el Festival Internacional Canarias Jazz & Más

La 32ª edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más vuelve nuevamente a ocupar las plazas, teatros, salas y auditorios de Canarias, entre el 30 de junio y el 23 de julio. De nuevo presente en las ocho islas, el festival tendrá como principales atractivos a la Metropole Orkest, una agrupación sinfónica neerlandesa con más de 75 años de historia y que está considerada como una de las mejores orquestas de jazz, pop y rock del mundo.

El fin de semana del 30 de junio llegarán los primeros conciertos, con especial atención a los que protagonizará Kurt Elling junto a Charlie Hunter, que abrirá el festival en el Auditorio de Tenerife, el viernes 30 de junio; y continuará en Jameos del Agua, el sábado 1 de julio; para finalizar la semana, el domingo día 2 acogerá el festival el Teatro Pérez Galdós.

Este martes, se presentó el programa, el cua incluye más de 60 conciertos y 35 artistas de todo el planeta. Al acto acudieron el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana; la concejala de Cultura de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo; la concejala de Cultura de Santa Brígida, Avelina Fernández; el director de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler; y el director del festival, Miguel Ramírez. Antes del inicio, hubo tiempo para escuchar un tema interpretado por el dúo Alba Serrano & Cristóbal Montesdeoca, artistas locales que forman parte de la programación.

Ampliar En la imagen, Kurt Eilling uno de los artistas invitados al Festival Internacional Canarias Jazz ¬ Más.

Artistas invitados

El portugués Salvador Sobral, ganador del festival de Eurovisión en 2017; el batería Manu Katché, fijo en la banda de Peter Gabriel; una de las grandes voces femeninas del momento, Jazzmeia Horn; Richard Bona & Alfredo Rodríguez feat. Michael Olivera, la estadounidense Nik West, Carmen Souza, Caramelo de Cuba, Shinkarenko Jazz 5N, Rey & Syl Dorrey _ Lin Lyles – Sylwester Ostrowski, Both Sides of Joni Mitchell feat. Monika Herzig and Alexis Cole, Second Brain, Mo Van Der Does – Motet, Kutu, Lucas

Santana with Sven Rozier Quintet, Daniel García Trío, Lehmanns Brothers, Daïda, Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Ayom, Javier Infante & José Alberto Medina Dúo, Puertas al Sur 5Tet, Pere Bujosa Trio, Furte, LuisMo Valladares Quartet, Yul Ballesteros Trío, Paco Perera, José Vera Bello Quinteto, Althay Páez, Alba Serrano & Cristóbal Montesdeoca Dúo, Stablemates y Vanessa Hechavarría Quartet figuran en el cartel del festival, que además recupera la Noche de África, con las actuaciones de Ara Queen of Drums y Ruth Mahogany and The ARB Music Band.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó la trayectoria de «un festival del que disfrutan desde hace mucho los canarios como muchos turistas» asi como el «enorme interés para Turismo de Gran Canaria, para nuestros visitantes y para el sector turístico de la Isla, ya que no solo eleva el nivel de nuestra oferta de ocio cultural dirigida a nuestros clientes, sino que se hace con una nómina de grandes artistas y lo hace con presencia y protagonismo de destacados espacios turísticos de la isla».

El director de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler, valoró la calidad de los artistas que este año ocuparán los espacios escénicos del Teatro Pérez Galdós y el Rincón del Jazz, «cuatro conciertos a cargo de figuras del jazz como Kurt Elling & Charlie Hunter, el portugués Salvador Sobral, la cantante americana Jazzmeia Horn y el batería Manu Katché» y para los que la fundación ha puesto en marcha un bono especial «para poder disfrutar los cuatro conciertos por solo 70 euros», concluyó.