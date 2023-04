Leo Minax: «En los conciertos acústicos las canciones vuelven a sus elementos esenciales»

Leo Minax se define en su biografía como «vecino de Madrid». Y es que este brasileño divide su corazón entre varias pasiones: la capital de España, donde reside desde hace años, el jazz y la canción de autor. Minax, que ofrece un concierto acústico el próximo viernes, día 28 de abril, a las 20.00 horas, en la Casa-Museo León y Castillo de Telde en el marco del ciclo musical 'Patios Encantados', ha publicado hasta la fecha nueve discos en España que ha producido Suso Saiz y colaborado componiendo música para cantantes como Jorge Drexler, Ana Belén, Miguel Poveda, Pedro Guerra, Luis Pastor, Paulinho Moska o Vitor Ramil, entre otros.

«Estoy muy feliz con la oportunidad de volver a Gran Canaria», señala el músico que actualmente desarrolla un proyecto, paralelo a su carrera como solista, junto al quinteto del músico danés Steen Rasmussen, con el que ya publicó dos discos en los últimos años. También trabaja en cuarteto con la formación Mistoquente, junto a los músicos Pablo Martín Caminero, Borja Barrueta y Moisés Sánchez, con los que prepara un próximo disco. Considera que sus acústicos «devuelven a las canciones sus elementos imprescindibles, y permiten encontrar en ellas su trazo básico, esencial. Me encanta también, por este motivo, la oportunidad que me brinda este ciclo», agradece.

Considera que «el reto de trabajar con otros artistas ha merecido la pena. Cada diferente coautoría requiere su enfoque particular, y todas ellas tienen para mí la misma relevancia en mis procesos creativos». Después, llega el momento de subir al escenario para interpretar él mismo sus propias canciones. Y la sensación no es tan diferente. «La verdad es que no han sido tantas canciones en las voces de otros artistas, quizás por el hecho de que siempre hago las canciones para que yo mismo las pueda interpretar. Las canciones son para mí una forma de intentar desarrollar algún tipo de búsqueda, de exploración, donde, a veces, la creación se mete por senderos algo raros, aunque no lo parezcan. Y yo me dejo llevar. Por este motivo, me siento doblemente feliz al escuchar alguna de mis composiciones en la voz de otro artista. Al contrario, quisiera que más artistas pudieran asomarse a mi repertorio autoral. Es algo muy bonito para el creador».

Más allá del encorsetamiento en un género, Leo Minax se considera simplemente «un cantautor». «Yo no soy un músico de jazz, pero me gusta mucho escuchar e interpretar mis canciones junto a jazzistas. Me gusta saber que lo que compongo puede suponer algo atractivo para los virtuosos de improvisación. Muchas veces, cuando toco en grupo alguna canción que proponga esa apertura hacia la improvisación, solamente puedo saber, más o menos, cómo esa canción va a empezar. Su desarrollo y su final casi siempre cuentan con la intervención de la casualidad, como algo irrepetible», dice.

Como creador de canciones, las fuentes de inspiración de Leo Minax no tienen secretos inconfesables. «Me inspiro en los diferentes tipos música que escucho, en lo que leo, en lo que veo, en lo que reflexiono. Necesito dedicarle mucho tiempo, hasta que aparece alguna idea que merezca la pena desarrollar». Muy pocas veces, en su caso, las canciones surgen sin la intermediación de ese tiempo indeterminado para la creación. «Muchas veces, el tiempo en mi proceso de creación es un tiempo de juego, lúdico; otras veces, las canciones se atascan y su desarrollo es más difícil. A veces cuesta más trabajo dejar que las canciones, en su trayectoria, durante la composición, te lleven a buen puerto. Sí, me da la sensación de que muchas veces son las canciones las que nos llevan», reconoce sorprendido.

El hecho de disfrutar del proceso de creación musical es, en realidad, el motor que le impulsa a seguir buscando hoy día su lugar en la música. «Mi lugar es el de alguien que quiere disfrutar con lo que hace, y que cree que la mejor manera de conseguirlo es hacer disfrutar a los demás. Una vez escuché una entrevista con un músico de jazz, en la que le preguntaban si él tocaba para sí mismo o para hacer disfrutar al público oyente. Respondió diciendo que los músicos somos los primeros oyentes de lo que tocamos, y que, por este motivo, si no disfrutamos como oyentes, no vamos a poder hacer disfrutar a los demás. Suscribo sus palabras. Y, para mí, este camino como creador e intérprete requiere una búsqueda y un intento de renovación constantes, requiere sinceridad en la relación con mi obra».

Se deja llevar

A pesar de los vaivenes del mundo musical, Leo Minax es de los que siempre ha decidido dejarse llevar por la marea. «En mi caso, no lo decido yo. Es el camino que me lleva, fácil y difícil, según el momento o el reto propuesto. Solo tengo que agradecer todo lo que la música me ha dado», confiesa.

Tampoco duda en subirse al tren digital para que su trabajo llegue más lejos. Ha decidido, por tanto, que las redes sociales son buenas aliadas para el músico. «Sí, por supuesto», afirma convencido. «Más allá de su lado malo, que puede absorbernos en las profundidades de lo virtual, me gusta mucho el hecho de que las redes puedan reducir las distancias, multiplicar oportunidades y conectar directamente con los oyentes y con el público».

Actualmente, ultima un nuevo disco con Mistoquente, el cuarteto con el que ha venido trabajando en los últimos años, con un formato más amplio. «Más adelante espero poder dar más detalles de este nuevo proyecto, al que le tengo mucho cariño y muchas ganas». Comparte este proyecto con amigos muy queridos.

«Pablo Martín Caminero, Borja Barrueta y Moisés Sánchez son grandes referencias musicales para mí. Nos reunimos para celebrar y grabar en un directo de estudio mis treinta años de vida en Madrid. De esa reunión surgieron muchos conciertos y experiencias bonitas, y también se incorporaron otros músicos amigos al proyecto. Espero que 'Mistoquente' pueda volver con una nueva propuesta discográfica a lo largo de este año». Así sea.