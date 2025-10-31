Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leiva, durante el concierto de este viernes en la capital grancanaria. Juan Carlos Alonso

Concierto de Leiva en Gran Canaria: el artista se agiganta y enamora a partes iguales

El rockero dio este viernes el primero de sus conciertos en las islas en la plaza de la Música

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:22

Comenta

José Miguel Conejo Torres, conocido como Leiva, se adueñó en la noche de este viernes de la plaza de la Música de la capital grancanaria, donde protagonizó la primera de las dos entregas canarias de su gira 'Gigante'.

El rockero madrileño hizo un repaso a los principales temas de su trayectoria ante un público entregado y en una noche en la que, como era de esperar, no faltaron varios de los temas de su último disco, titulado 'Gigante', como esta gira por la que está recorriendo la geografía nacional y que recala en la noche de este sábdo en el Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.

Ver 27 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  3. 3 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  4. 4 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  5. 5 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  6. 6 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  7. 7 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  8. 8 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  9. 9 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  10. 10 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Concierto de Leiva en Gran Canaria: el artista se agiganta y enamora a partes iguales

Concierto de Leiva en Gran Canaria: el artista se agiganta y enamora a partes iguales