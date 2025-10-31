Concierto de Leiva en Gran Canaria: el artista se agiganta y enamora a partes iguales El rockero dio este viernes el primero de sus conciertos en las islas en la plaza de la Música

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 22:22 | Actualizado 23:05h. Comenta Compartir

José Miguel Conejo Torres, conocido como Leiva, se adueñó en la noche de este viernes de la plaza de la Música de la capital grancanaria, donde protagonizó la primera de las dos entregas canarias de su gira 'Gigante'.

El rockero madrileño hizo un repaso a los principales temas de su trayectoria ante un público entregado y en una noche en la que, como era de esperar, no faltaron varios de los temas de su último disco, titulado 'Gigante', como esta gira por la que está recorriendo la geografía nacional y que recala en la noche de este sábdo en el Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.