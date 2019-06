La OFGC trae a virtuosos para competir con el Festival de Música

Las Palmas de gran canaria

«Estamos entrando una era en la que no hay que esperar a que los grandes nombres vengan al Festival sino que estas figuras también se podrán ver en los conciertos de abono de la OFGC», indicó Chichon tras exponer las líneas básicas de los diecinueve conciertos que se desarrollarán entre el 4 de octubre de 2019 y el 10 de julio de 2020. Una oferta, según el director de la OFGC, lo suficientemente atractiva como para atraer a nuevos abonados. «Estoy muy satisfecho con esta temporada. Es la más completa que he podido programar», resaltó el director especialmente ufano por haber logrado incorporar a primeras figuras de la dirección y la interpretación. «Siento un gran orgullo por la presencia de Charles Dutoit, porque jamás ha dirigido una orquesta española. Y que una figura de esta envergadura quiera venir a aquí dice mucho, no solo de la gestión, sino de la reputación de la orquesta», señaló Chichon.

Otras batutas prestigiosas que pasarán por el auditorio Alfredo Kraus entre 2019 y 2020 serán las de Trevor Pinnock y Jean-Claude Casadesus, mientras que Günter Herbig ofrecerá dos programas en calidad de director honorario.

A estos nombres de relumbre se sumarán los de algunos solistas como los de la pianista Gabriela Montero, el violonchelista Steven Isserlis o el organista Philip Scriven.

No obstante, el auténtico protagonista de la temporada será Beethoven, del que se intepretarán todas sus sinfonías para conmemorar el 250 aniversario de su nacimiento. «El ciclo empieza mañana (por hoy viernes) con la Sinfonía Nº7. Hemos demostrado a la orquesta lo sano y constructivo que es interpretar a Beethoven porque limpia a la orquesta y también a mí», subrayó Chichon, convencido de que la orquesta, tras esta temporada, adoptará otra actitud frente al compositor.

Otra novedad de la temporada es la inclusión de la Joven Orquesta de Gran Canaria en la programación que sumará sus instrumentos a los de la OFGC en un concierto que tendrá lugar el día de Santa Cecilia. Además, Chichon se comprometió a realizar audiciones a intérpretes canarios para brindarles la oportunidad de participar en algún concierto de abono o en el especial de Navidad. «Es importante tener el oído abierto a las jóvenes promesas», apuntó Chichón.