«La música me mantiene joven, es una gran medicina»

Afable, con ganas de charla y con una sonrisa permanente en la boca, el que fuera líder, compositor, cantante, teclista y guitarra de Supertramp habló de toda una vida, la que lleva subido a los escenarios. A Gran Canaria y Tenerife llega con la gira de celebración de los 40 años de la publicación de Breakfast in America, su disco más vendido. Sobre ese tema en concreto, dijo que lo volvería a escribir, «probablemente sí, cuando lo compuse tenía 19 años y muchos sueños. Y soñaba con las chicas de California, porque aún no conocía las chicas de España. No lo sé, es una canción que compuse en una hora y apunté la primera palabra que se me ocurrió y hoy en día la sigo cantando».

Si hay algo que tiene claro después de más de 50 años de carrera es que «no cambiaría nada, me siento muy agradecido con la vida que he tenido. Cuando compuse estas canciones no sabía que iban a aguantar tanto y que iban a ser tan queridas».

De hecho, cuando se le pregunta por el paso del tiempo y cómo cree que han aguantado las canciones, responde con una pregunta, «¿dímelo tu? Llevo 15 años de gira de manera ininterrumpida, y esto va creciendo año a año. Veo en mis canciones a mucha gente joven que descubren mis canciones, en mis conciertos hay público de todas las generaciones, niños incluso a los que les encantan temas como Dreamer, School, Give a Little Bit, It’s Raining Again».

Con 69 años cumplidos, asegura que no piensa en retirarse, «lo siento, pero no», bromea.

«La música me mantiene joven, en el escenario siempre digo que la música es una gran medicina, todos la necesitamos, y yo también, une a las personas. Vivimos tiempos difíciles, si tienes problemas en tu vida, en tu mente, durante las dos horas de mis conciertos, eso se olvida».

Sobre su salida de Supertramp insistió en que «era muy difícil dejar a mi bebé que era Supertramp, pero mi corazón ya me decía que era la hora de dejarlo. No era fácil, pero mirando hacia atrás estoy convencido de que era la mejor decisión. Fueron 14 años con Supertramp, mucho tiempo para un matrimonio».

Hodgson cree que la canción favorita de sus seguidores cambia dependiendo de cada país, «yo sé que les encanta cantar Breakfast in America, Dreamer, Its Raining Again, incluso los españoles que no saben inglés, pero la cantan conmigo, eso es increíble. Pero también hay otras canciones, como Fools Overture».

Justo en ese instante, el artista británico se dirigió a los presentes y les preguntó sobre su canción favorita, llevándose una sorpresa, ya que la más mencionada fue Hide in Your Shell, que no está en su repertorio: «Tendré que pensar en ello, es muy difícil de cantar, creí que me podría salir con la mía hasta hoy», dijo entre risas.

