«La música es libre y luchamos para que lo sea»

— Visitará Las Palmas de Gran Canaria el próximo 1 de mayo. ¿Ha estado antes en las islas? ¿Cómo reacciona el público isleño ante su música?

— Nunca he estado en las Islas Canarias y me muero de ganas. Tengo amigos canarios y el carisma que tienen es inconfundible e inspirador. ¡Tengo la oportunidad de ver comentarios de seguidores canarios y son preciosos!

— Ha dado muchas pistas de su trabajo Bailando en la batalla antes de publicarlo. ¿Es una forma de despertar la curiosidad de sus seguidores?

— Me gusta crear un mundo alrededor de todo esto, y claro, me encanta crear intriga sobre lo que va a pasar... por eso decidimos dar pistas para que la gente calentara motores.

— ¿Cómo definiría Bailando en la batalla?

— Desde mi punto de vista es un álbum sincero, fresco, desnudo y lleno de vivencias y situaciones reales que me han pasado.

— Con Hijos de la tierra llegó su éxito. ¿Qué supuso para usted ese EP?

— Hijos de la tierra, sin duda, fue el principio de todo. Mi primera gira, mis primeros singles.. Un antes y un después en mi carrera, después de mucho tiempo haciendo covers de otros artistas y conciertos de batalla. Fue mi carta de presentación al mundo.

— ¿Cómo afronta el éxito y la popularidad que está experimentando en los últimos tiempos?

— Lo vivo bien, siempre con los pies en el suelo. Me hace mucha ilusión cuando la gente se acerca con respeto a decirme lo mucho que supone mi música para sus vidas. No hay palabra para definir eso. Supongo que la clave es tener un entorno de familiares y amigos muy sanos.

— Compone usted mismo canciones con las que transmite su buena energía, optimismo y vitalidad. ¿Tiene también días malos en los que le gustaría componer algo más pausado?

— Me gusta que mi música sea optimista, puede que sea desde el punto de vista en que las escribo, pero no escribo con ese objetivo. Hago música para expresarme y para transmitir y remover cosas a los demás. He escrito canciones llorando, como sucedió con Déjame escapar o Soldadito de hierro.

— Uno de sus temas, Sale el sol, es un canto a superar la ansiedad a través del optimismo. ¿Cómo se afronta la hoja en blanco para tratar de sacar una sonrisa en un momento así?

— Aunque la canción sea muy optimista, recuerdo escribirla en medio de un ataque de ansiedad. En ese momento, esa canción me salvó la vida. Fue una vía de escape para no pensar en nada más, para dejarme llevar. Me obligué a sacarme una sonrisa escribiendo. Se puede decir que la música ha sido mi salvavidas.