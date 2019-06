La invasión británica de Basic Needs

Basic Needs es una banda grancanaria pero su lenguaje natural proviene de la música británica. Esa fuente de influencias se deja ver en As It Is, su primer trabajo, que además ha sido facturado bajo el sello escocés Midpoint Music Group. El disco de debut se traducirá en directo esta misma noche, sobre las tablas de The Paper Club, a partir de las 23.00 horas.

Txetxu, Arcadio y Juan se fundieron con el irlandés Shane por una visión similar de la música. Todos han tocado y vivido mucho alrededor de la música. Pero hace tres años decidieron confluir en un proyecto común, en el que la influencia británica está más que presente. «Tenemos nuestra personalidad, pero al escuchar nuestro disco puedes oír desde unos coros muy Beatles hasta cosas que beben del pop de los noventa como Oasis o Blur», indica Arcadio Melián, que en esta formación se ocupa del bajo y los coros.

«Es rock de toda la vida», sintetiza el músico grancanario para exponer las necesidades básicas como compositores que han tenido en estos años en los que han ido cocinando con paciencia el producto.

As It Is se grabó en la isla. Concretamente en los estudios Jesiisma en Gáldar. La masterización cruzó el charco, porque Basic Needs ha pasado por las manos del legendario Bernie Grundman en California. No es un tipo cualquiera en esto de la música, porque su firma ha estado presente en discos tan icónicos y celebrados como el Thriller de Michael Jackson o el The Chronic de Dr. Dre.