Kristina Mkhitaryan: «Violetta es un papel que parece estar escrito para tres sopranos distintas»

La soprano rusa Kristina Mkhitaryan asume el rol de Violetta Valéry, pieza neurálgica de 'La Traviata' de Verdi, en el montaje que los Amigos Canarios de la Ópera (ACO) llevan a cabo de nuevo este jueves y sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

La artista, que ya se presentó ante el público isleño en la primera función de este martes, reconoce sentirse «feliz» cada vez que retoma el personaje de su «querida Violetta». «Es un papel dramático y técnico, muy interesante y complejo. Siempre me interesan los papeles que tienen una compleja tarea actoral y vocal», subraya la cantante.

Kristina Mkhitaryan detalla en qué consiste la complejidad que entraña este personaje ideado por Verdi para este título tan popular en el repertorio lírico. «Este papel parece estar escrito para tres sopranos diferentes. El primer acto es para una voz 'champagne', con tesitura y pasajes muy complejos. El segundo acto es plenamente lírico, y el tercero, con la muerte de Violetta, es para una voz sensual, sutil y musicalmente agraciada cantante dramática», explica.

La sorpano, en el ensayo general de 'La Traviata'. Nacho González (ACO)

Comparte protagonismo en la piel de esta icónica cortesana dentro de un elenco en el que destacan también el tenor vasco Xabier Anduaga, que da vida a Alfredo Clemont, y Simone Piazzola, que hace lo propio con Giorgio Germont. La soprano rusa sustenta su participación en esta producción de ACO de la siguiente manera: «En primer lugar, quiero decir lo afortunada que me siento con nuestro asombroso reparto y no solo por un maravilloso maestro como Guillermo García Calvo y por el director de escena, Vincenzo Sarinelli. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria es asombrosa por su musicalidad y sensualidad. Y qué decir de Xabier [Anduaga], es la primera vez que cantamos juntos, pero espero que tengamos muchos proyectos juntos en el futuro. Su voz y su técnica, simplemente, asombran y deleitan».

Cuando se le cuestiona sobre qué la llevo a aceptar la propuesta de ACO para participar en estas tres funciones, la ganadora en 2017 del premio Operalia y graduada en la Galina Vixnévskaya Theatre Studio de Moscú se muestra muy clara. «Lo que me importa más es el nombre de la ópera y después el reparto. Al conocer el maravilloso elenco y el teatro que me invitaba a participar, acepté. El estatus del teatro no es algo que me importe, sino lo que canto y con quién lo canto. Espero que no sea mi última visita y que encontremos proyectos interesantes para el futuro», asegura. Y es que defiende sin ambages que lo más importante es «el arte que creamos juntos para nuestro público».

Próximos roles

La soprano rusa Kristina Mkhitaryan se estrenó en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona con Violetta, el rol que ahora presenta al público de la 56ª Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus.

La artista adelanta que en los próximos meses tiene previsto sumar a su repertorio distintos papeles, entre los que figuran los de «Luisa Miller, Iolanta y Anna Bolena».

Acaba la temporada

Este montaje de 'La Traviata' es el penúltimo título de los cinco que integran la actual campaña de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO), tras la doble entrega de 'Il Tabarro' y 'Le Villi', ambas de Puccini, en febrero; 'Carmen', de Bizet, en marzo; y 'Don Giovanni', de Mozart, en abril.

El 10, 12 y 14 de junio baja el telón con 'Madama Butterfly', de Puccini, con un elenco encabezado por Hrachuhi Bassenz, Irakli Kakhidze y Caterina Piva, con Francesco Ivan Ciampa en el foso y con una escenografía de Carlo Antonio de Lucia.