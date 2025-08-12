Kilombo Improvisado, de Valsequillo al mundo con un ritmo muy particular

CANARIAS7 Valsequillo Lunes, 11 de agosto 2025, 23:01 Comenta Compartir

Kilombo Improvisado es una formación que nació en el año 2009, con el objetivo de divertir y divertirse. Con el paso de los año, pasito a pasito, se han ido ganando un hueco en el panorma regional y su participación en la reciente edición del Granca Live Fest ha sido un espaldarazo para ellos.

Omar Tadeo, cabeza visible del grupo, destaca que «cuando empezamos, en el primer concierto que dimos en la plaza Tifariti de Valsequillo, nunca pensamos en el momento en el que estamos ahora, ya que fue una prueba y momento de diversión, pero nunca pensamos en ir más allá. Hoy miramos atrás y creemos que ha sido un camino largo, bonito, pero también de mucho trabajo. Hemos disfrutado del proceso y jamás imaginamos que íbamos a llegar a este momento. Cada concierto es un reto diferente, da igual la isla, y el escenario, para 5.000 personas que para 15.000, es la misma ilusión y lo intentamos dar todo y pasarlo bien para que la gente se divierta, es el objetivo de nuestro concierto. Emoción, diversión, y que la es lo que diversidad, no tenemos repertorio el público varía, desde un evento privado hasta un pueblo o un festival, nuestro repertorio es abierto y acorde al nivel de exigencia», destaca.

Sus ritmos son muy variados, así como sus gustos. «En Canarias tenemos referencias latinas, merengue, reguetón, cumbia, bachata y demás, vamos un poco por ahí, por lo que la gente quiere escuchar. Hemos decidido que esa sea nuestra identidad. Además, intentamos que tenga un alto nivel de participación y buen feeling con el público».

'Te lo mereces' es el último single de Kilombo Improvisado. «Estuve de vacaciones en La Graciosa y conocí a Álvaro Arencibia, exjugador de la UD, tenía una voz peculiar y tocaba muy bien, se me saltó la chispa y se lo propuse, congeniamos muy bien y tras regresar a casa empecé a componer. Es una ranchera con merengue que hacemos desde el alma, era una forma original de unir estos dos géneros, a Álvaro le gustó y grabamos. En redes supera las 104.000 visualizaciones y más de 15.000 en Spotify tras su recién lanzamiento, estamos muy contentos con la respuesta de la gente».

Las redes sociales

Omar Tadeo es consciente de la relevancia que tienen hoy en día las redes sociales. «Las redes sociales para un grupo de música son muy importantes, si estás muerto no estás haciendo nada, interactuamos con la gente que nos sigue, desde videos en Madrid, de una forma peculiar, sorprendiendo a la gente, hasta Triana. Por ejemplo, una canción que se volvió viral fue 'Te encontré'. Nos dio un salto, ahora mismo tiene más de 600.000 reproducciones, 20.000 likes y la canción en Spotify superó los 100.000 visitas, un dato importante ya que no suena en ninguna lista musical, no cuenta con el apoyo de ningún sello, y se anunció en nuestra propia plataforma».

Este 2025 está siendo muy especial para Kilombo Improvisado. «Además de ganar el Premio Isla entre 9 nominados, nunca me habían dado ningún premio, pues nos tocó ser el superfavorito y obtuvimos el pase para estar en el Granca Live Fest, uno de los festivales más prestigiosos de Europa. No esperábamos recibir el reconocimiento en Premios Isla, en la categoría Superfavoritos y lo que eso suponía. Vivir la experiencia del festival, compartir cartel con Will Smith, Ozuna o Enrique Iglesias, entre otros, no nos lo creíamos».

Quieren ir día a día, paso a paso, pero mirando al futuro, Omar Tadeo resalta que «queremos sacar música, aunque para un grupo como el nuestro que no tiene apoyo de ninguna productora, por lo que nos costeamos todo nosotros, es complicado. Pero eso no nos quita la ilusión de seguir creando, es lo que nos pide el cuerpo, y nuestros seguidores también. Queremos seguir estando presente en grandes citas de nuestra tierra».

21.000 seguidores en las redes

El grupo, fundado en 2019, está formado por Omar Tadeo, vocalista y guitarra, y Yeriot Falcón, que toca el piano, la guitarra y el bajo, mientras que la percusión y la trompeta varían entre dos componentes. Kilombo Improvisado cuenta con más de 21.000 seguidores en redes sociales y sigue consolidando su aceptación entre el público isleño. En total realizaron 90 conciertos el año pasado. Kilombo Improvisado quiere seguir divirtiéndose sobre los escenarios y que su público se lo pase de maravilla.