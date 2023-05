Judit Neddermann, una catalana en la corte del timplista Hirahi Afonso

La cantante catalana Judith Neddermann (1993) ya había colaborado con el joven músico canario Hirahi Afonso en su anterior trabajo discográfico editado en 2020 titulado 'Memento'. En la nueva entrega del timplista titulado 'Lo Puro', Neddermann vuelve a implicarse con Afonso en el tema 'Danza Olvidada', en el que comparte protagonismo con la palmera Valeria Castro.

La intérprete, que antes de emprender carrera en solitario pasó por varias formaciones, entre ellas The Gramophone Allstars, Verd y Moratón, Luzazul y Coetus, ha publicado hasta la fecha varios álbumes.

«La propuesta musical de Hirahi Afonso me encanta porque mezcla gran parte de los estilos musicales que me seducen», explica Neddermann, que grabó con Alejandro Sanz en su último disco 'Este segundo', primer tema en catalán que canta el popular artista madrileño. «Este punto folk con melodías tan sugerentes de canción de autor, pero también con toques de música urbana, está muy bien conseguido en este nuevo disco de Hirahi Afonso, quien me resulta un instrumentista tremendo además de un gran compositor, porque sus canciones que he tenido la suerte de cantar siempre me gustan. No tengo que hacer ningún esfuerzo, ni tengo que hacer ningún trabajo extra para creérmelas. En seguida me atrapan y me gustan y es un placer cantarlas», señala la catalana, en cuyo último disco 'Lar', muestra las influencias que han marcado su carrera musical, especialmente la música brasileña y el folk ibérico.

Su última entrega, por ejemplo, cuenta con el concurso de Noa (Israel), Eliseo Parra (España) y el cantautor brasileño Dani Black (Brasil).

El proceso

Neddermann, que está preparando un disco de villancicos para las próximas navidades junto a su hermana Meritxell (que también colabora en el disco 'Lo Puro' del timplista y compositor canario), avanza que la colaboración con Afonso «fue gestándose poco a poco». «Porque me acuerdo que Hirahi me mandó la canción y me dijo que quizá la podía grabar con Valeria Castro y me hizo entonces mucha ilusión porque a Valeria hace un tiempo que la sigo y me encanta como canta y lo original y lo fiel que es a sí misma. Me hizo muchísima ilusión pensar que podíamos cantar juntas», añade. «De cualquier manera ya había aceptado la propuesta de colaboración antes de saber que Valeria iba a participar, porque él en sí mismo es un buen motivo para aceptar», apunta.

La artista catalana confiesa que lo que más le gusta del tema 'Danza Olvidada' de Afonso es «una estrofa que dice 'Mírala como baila, baila como respira'; me emociona mucho siempre que la escucho y se me pone la piel de gallina. Me encantan los distintos ritmos por los que pasa, me parece que la melodía es larga pero que entra muy bien, todo el rato quieres seguir escuchando, incluso se hace corta y te quedas con ganas de más y esto me encanta cuando pasa».

Recuerda de la grabación «que la mezcla entre los tres fue súper orgánica y la sesión de grabación fue maravillosa y muy fluida. Nos íbamos alternando Valeria y yo y fue emocionante e inspirador», concluye.

Hirahi Afonso presentará próximamente 'Lo Puro' en un concierto con banda que aguarda aún por la confirmación definitiva de un espacio.