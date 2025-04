Las joyas del visionario lutier David Sánchez

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El lutier David Sánchez exhibirá una decena de sus singulares instrumentos en la muestra 'El Imaginario', que forma parte del programa de la 12ª edición del Encuentro de Timples que tendrá lugar en la isla de La Graciosa los próximos días 9 y 10 de mayo. Sánchez es un visionario que concibe el proceso de construcción de cualquiera de los instrumentos que realiza desde un punto de vista multidisciplinar. En su taller de El Ortigal, en La Laguna, meticulosamente diseña desde hace veinte años sus modelos sometido a unas directrices innegociables fundamentadas en la tradición, la raíz, la funcionalidad, el diseño y la expresión.

«En estas dos décadas he intentado crear puentes entre tradición e innovación, tanto en el diseño del timple como en otros instrumentos de cuerda pulsada como contras, timples de calabaza de agua, guitarras o bajos», señala Sánchez, de 42 años, cuyas piezas ya han sido exhibidas, entre otros espacios, en la Casa Museo del Timple de Teguise, el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, el Museo de las Artes y Costumbres Populares de Málaga, el Museo Histórico de Llerena, en Extremadura o la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Cerveira, en Portugal.

En la muestra que se exhibirá en La Graciosa, las piezas más significativas que el público podrá contemplar serán aquellas en las que la innovación y el empleo de materiales poco utilizados en los contextos tradicionales de la lutería (desde la fibra de carbono a los multilaminados) determina la singularidad de cada instrumento. Además, los bocetos que expondrá en el Centro Socio Cultural de Caleta del Sebo contribuirán a descubrir las tripas o secciones interiores que se ocultan tras la madera.

Como no pudo hacerse con un instrumento de calidad tuvo que confeccionárselo. Recuerda que el primer timple que rescató fue uno de la escuela de constructores de Lanzarote. «Me limité en mis inicios a reproducir lo que aprendí de los maestros. Los procesos son complejos y largos. No hay fases en la construcción más importantes que otras. Todas son de vital importancia, desde la selección de la madera a la articulación de las piezas, pasando por el engolado o el propio mantenimiento de las herramientas. De la elección de las maderas depende el resultado final de un instrumento. Sus niveles de humedad, densidad, el año de corte y crecimiento...», admite Sánchez, quien se propone, conservando la raíz, finalizar sus piezas con la suficiente calidad y garantía que asegure al músico todas las posibilidades que sus instrumentos artesanales ofrecen.

De su taller salen de diez a veinte proyectos cada año en los que emplea una gran cantidad de maderas de palisandro, pino, cedro, ébano, nogal, palosanto o, incluso, el hueso de camello con el que hace las cejillas.

La fibra de carbono que emplea en sus diseños «aporta rigidez y resistencia sin añadir peso y el nomex crea estructuras muy livianas y eficientes, permitiendo que toda la energía que se vuelca en el instrumento sobre su tapa armónica vibre en toda su plenitud logrando una mayor proyección».

El lutier David Sánchez, con uno de sus instrumentos.

Hace diez años los lutieres alemanes fueron pioneros en el uso de la fibra nomex a la hora de construir la tapa armónica de las guitarras acústica y clásica. Entre dos láminas o tapas de pino abeto o cedro rojo del Canadá, colocaron entonces una delgada lámina de nomex para dar mayor rigidez a la tapa armónica.

Explica que del instrumento realizado hasta la fecha que se siente más orgulloso siempre será el siguiente «porque en él vuelco todo lo que voy aprendiendo y perfeccionando. Disfruto diseñándolos tanto para grandes músicos como para aficionados o tocadores populares de nuestro folclore de raíz. Cuando llegan al taller a probarlo sus caras de felicidad y satisfacción es lo que me produce mayor recompensa», confiesa David Sánchez, que suele recibir encargos del extranjero. «Recientemente he enviado piezas a Austria, Francia y Japón», admite el lutier.

Relación con los artistas

La relación con los músicos de quienes recibe los encargos es esencial. No sólo la calidad y el diseño son el eje del trabajo de este profesional que también ha apostado por el desarrollo de los complementos necesarios para facilitar el trabajo del músico en el futuro uso de su instrumento. «Cada día renovando el compromiso con la búsqueda, el trabajo pasa por una continua revisión del papel de los principales actores de este binomio, es decir, de los músicos, que constituyen una fuente rica de inspiración y de evaluación de los proyectos que se gestan en el trabajo diario en el taller. Los músicos son el motor de cambio y la zona de prueba y testeo. Me aportan información clave a la hora de establecer procesos o desecharlos en caso de que no funcionen. Me indican lo que necesitan de un instrumento, pero la capacidad de recepción y escucha activa del lutier también es fundamental a la hora de responder satisfactoriamente a sus demandas. Los procesos de investigación son los que te permiten alcanzar soluciones a los problemas surgidos derivados de su sonido, ergonomía, estabilidad, compensación, etcétera. Lamentablemente en la fase de formación académica de los músicos se obvia el papel de la lutería», sostiene Sánchez.

El proyecto 'El Imaginario' que lidera y que han apoyado músicos como Benito Cabrera, Germán López, Víctor Batista, Fran Baraja, Pedro Umpiérrez, Althay Páez, David Duque o Félix Morales, solistas como Patricia Muñoz o Manuel Estupiñán, el periodista Alexis Hernández o el diseñador de joyas Juan Gil, con el que desarrolló el proyecto 'Timple, de joya a joya' en el que trabajaron la joyería y la lutería en un mismo soporte, nació «para demostrar que se pueden crear puentes entre la tradición y la innovación, que el instrumento no es solo una herramienta funcional, sino que puede combinar diseño sustentando conceptos nuevos y desprejuiciados consolidando nuevas vías que se alejen del por qué y se acerquen al por qué no», dice Sánchez.