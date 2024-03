«Johann Sebastian Bach es el monte Everest de la música»

El Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria acoge este miércoles, a partir de las 20.00 horas, uno de los platos fuerte de la 10ª edición del International Bach Festival Canarias, 'La Pasión según San Juan', del compositor germano que da nombre a esta iniciativa. Michael Gieler, codirector del festival, asume la dirección de una velada en la que tocará la orquesta del IBF, integrada por músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y de la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, junto al St. John's Chamber Choir, de Suecia. Se suma un cuarteto de solistas compuesto por la sopranista israelí Maayan Licht, la mezzosoprano Annelie Sophie Müller y los tenores Steven van der Linden y Milos Bulajiç. La puesta en escena corre a cargo de Mario Pontiggia. Además de los denominados 'Aperitivos' musicales que hoy y mañana se desarrollan desde las 12.30 horas en el mismo Auditorio, el recinto del paseo de Las Canteras acoge este martes el concierto 'Bach íntimo', desde las 20.00 horas.

-¿Qué destacaría a nivel musical de 'La Pasión según San Juan', de Bach, que se podrá escuchar este miércoles en el Auditorio Alfredo Kraus?

-'La Pasión según San Juan' es una obra maestra absoluta, al mismo nivel que otras grandes piezas de Bach. Sus pasiones son lo más cerca que estuvo de escribir ópera, algo que no se le permitía hacer en el Leipzig protestante de su época. Plasma enormes emociones en su música. Si bien, 'La Pasión según San Mateo' es más espiritual, la de San Juan es mucho más dramática.

«La cooperación con el festival de cine y la posibilidad de tocar en otras islas son algunas posibilidades de crecimiento»

-¿Con qué aspecto de la obra se queda?

-Definitivamente el uso apasionante de tocar y cantar todos los instrumentos, pero especialmente la brillante escritura para coro.

-¿Cómo es el espacio escénico diseñado por Mario Pontiggia y en qué ayuda a la interpretación de 'La Pasión según San Juan'?

-Mario Pontiggia utilizará medios sencillos pero eficaces para resaltar el drama: cambios sutiles de luz, posicionamiento inteligente de los solistas para garantizar que el público disfrute de una experiencia mejorada de esta gran obra.

-¿Cómo fue el proceso de selección de los cantantes que ejercen como solistas?

-Algunos solistas han trabajado con nosotros antes en nuestro festival, pero también tenemos algunos nombres nuevos. El objetivo del International Bach Festival es ofrecer un escenario para los jóvenes más talentosos que conocemos. Por ejemplo, hemos escuchado a Steven van der Linden antes en Las Palmas de Gran Canaria, pero sabemos que interpretará por primera vez el papel tan desafiante y exigente del evangelista. Este es un paso importante en su desarrollo artístico. Lo mismo se aplica a otros solistas de este concierto.

«Con sus pasiones fue con lo más cerca que estuvo de escribir ópera, algo que en el Leipzig protestante no se le permitió»

-¿Qué peso tiene en la obra el coro y cómo ha preparado su participación junto a Christian Schultze?

-He estado en estrecho contacto con Christian Schulze para asegurarme de que nuestras ideas musicales estén en sintonía. Pero, por supuesto, siempre es emocionante experimentar cómo funcionará en los ensayos y en los conciertos. Estoy seguro de que ofrecerán una interpretación memorable. Su estilo de canto va muy bien con nuestras ideas sobre la interpretación de Bach.

-¿En qué momento se encuentra el International Bach Festival Canarias (IBF)?

-Comenzamos con el recital de órgano, el domingo por la mañana y tenemos emocionantes conciertos durante toda la semana, terminando con 'Latin Bach', el 30 de marzo.

Michael Gieler. C7

-¿Tiene margen de crecimiento el festival y si es así, qué idea tienen para lograrlo desde la dirección?

-Nos ha conmovido mucho el apoyo del pueblo canario y también de las autoridades en los últimos 10 años. Nos sentimos bien arraigados en esta isla y todos nuestros huéspedes se sienten muy bienvenidos aquí. En este punto, sin duda, también es interesante mirar hacia adelante y buscar un posible crecimiento en el sentido artístico. La cooperación con el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria es un buen ejemplo de ello. Por supuesto, sería fantástico ampliar nuestros programas a otras islas, como ocurre con el gran festival de música canadiense. Por supuesto, esto sólo será posible si encontramos el mismo entusiasmo también en estos otros lugares.

-¿Le sorprende la buena acogida que ha tenido desde el principio el festival en Gran Canaria?

-Definitivamente. Cuando comenzamos nuestro viaje juntos no podríamos haber soñado cómo nuestro festival podría pasar de ser un evento bastante pequeño a uno de los momentos más destacados del rico calendario cultural de Gran Canaria. Nos sentimos verdaderamente honrados por ese hecho.

-¿Cómo trabaja junto a Adriana Ilieva, directora artística del festival?

-Nuestra cooperación es de larga duración y se basa en la amistad, pero sobre todo en el respeto mutuo de las capacidades de cada uno. Somos un dúo excelente, me atrevería a decir.

-¿Qué tiene la música de Bach que sigue cautivando y emocionando tantos siglos después y generando posibilidades creativas desde una mirada artística del siglo XXI?

-Incluso la mejor música parece tener limitaciones. Bach no lo hace. La profundidad de las emociones y la brillantez de la composición de su música no tienen fin. Cada vez que nos enfrentamos a sus obras parecemos encontrar aún más aspectos que nos llevan a ideas musicales conocidas. Esto ha estado sucediendo desde que se escribió la música. Ningún otro compositor ha logrado eso. Una vez le preguntaron al gran clavecinista Gustav Leonhardt por qué dedicó la mayor parte de su carrera a interpretar a Bach. Él respondió: «Desde entonces no se ha escrito nada tan interesante». Si bien me gustan mucho otros estilos de música, incluida la música contemporánea, tiendo a estar de acuerdo en un sentido: Bach es el monte Everest de la música.