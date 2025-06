Jerome Chism y J.P. Bimeni & The Black Belts encabezan el Maspalomas Costa Canarias Soul La novena entrega del festival, con conciertos gratuitos en la playa de San Agustín, en San Bartolomé, se desarrolla entre el 18 y el 20 de julio

J.P. Bimeni & The Black Belts será una de las atracciones del festival .

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 9 de junio 2025, 23:04

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, uno de los eventos musicales más relevantes de Europa en su género, se prepara para su novena edición con un cartel artístico que presentaron en la mañana de este lunes el alcalde el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y la directora del festival, Dania Dévora, acompañados por las concejalas de Presidencia, Elena Álamo, y de Cultura, Esther Delgado.

Del 18 al 20 de julio, la Playa de San Agustín en San Bartolomé de Tirajana se transformará en el epicentro del soul, ofreciendo una experiencia musical única con acceso gratuito. Este festival, declarado de Interés Turístico Local y consolidado como una cita imprescindible del verano canario, fusiona los vibrantes ritmos del soul con un ambiente familiar, gastronomía local y actividades para todos los públicos en un entorno paradisíaco.

Jerome Chism (EE UU) liderará el sábado 19 de julio un emotivo homenaje a la leyenda Wilson Pickett, conmemorando el 60º aniversario de la grabación de su icónico éxito 'In The Midnight Hour'. Será un espectáculo lleno de pasión que revivirá los grandes clásicos de The Wicked Pickett.

J.P. Bimeni & The Black Belts (Burundi/España), el aclamado artista de origen burundés, conocido por su poderosa voz y su conexión con el legado de Otis Redding, presentará su fusión de soul, psicodelia y afro-funk que ha conquistado al público internacional.

Desde la localidad norteamericana de Memphis llegarán seis voces imponentes, las de Candy Fox, Carlos Strong, Dani McGhee, Jonté Mayon, Lil Rounds y Shunta Mosby, todos ellos reconocidos referentes del soul internacional que prometen actuaciones electrizantes.

Además de la emblemática The Memphis Music Hall of Fame Band, formación estelar de once músicos liderada por Kurt Clayton, cuyo repertorio rinde homenaje al legado musical de Memphis con una energía contagiosa.

El cantante Jerome Chism lidera el cartel del 19 de julio.

También habrá talento canario en las cabinas con las deejays Monterreina y Calamity Jane, que serán las encargadas de poner el ritmo en las sesiones sesiones que abrirán cada jornada de conciertos, ofreciendo una selecta mezcla de soul, funky, afrobeat y tropical beats. Y todos ellos introducidos por Rick Hutton y Sergio Miró, quienes volverán a ejercer de imprescindibles maestros de ceremonia, como así ha sido desde el inicio del festival.

«Es un festival importante para nuestro municipio, un clásico ya del sur de Gran Canaria que la sociedad espera», aseguró el alcalde, Marco Aurelio Pérez.

La concejala de Cultura, Igualdad Elena Álamo incidió en el hecho de que es un festival que ocurre en «nuestra playa del alma, que fusiona y cohesiona con el tejido social y cultural de nuestro municipio durante tres días y que tiene en cuenta el talento local. Es una cita irremplazable».

La directora del festival, Dania Dévora, abundó en que «cada año, nuestro objetivo es superar las expectativas, y para esta 9ª edición, hemos puesto toda nuestra pasión y esfuerzo en conformar un cartel artístico que rinde homenaje a las raíces y al presente del soul».

«Este año volveremos a vibrar con un elenco de artistas de talla mundial, muchos de ellos procedentes de la cuna del soul en Estados Unidos, junto con talentos que están marcando la pauta en la escena internacional», añadió Dévora.

Un domingo familiar

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival no es solo un evento musical, sino una experiencia cultural integral. Además de las actuaciones en vivo, el festival se complementa el domingo con una jornada familiar pensada para disfrutar en comunidad y en familia.

Participan en esta edición la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana, que repite presencia tras su participación en la edición anterior con un concierto/showcase; 'Soul Connection: Escuelas en movimiento', una muestra coreográfica que reúne a varias escuelas de danza del municipio con el soul como base creativa y expresiva; y el taller del artista Doramas, que invita a pequeños y grandes a explorar la creación artística desde una perspectiva lúdica y participativa.

La cantante de Memphis Jonté Mayon.

El compromiso con la difusión cultural se refuerza con la unión de Televisión Española (TVE) y Radio 3 como medios oficiales del festival. TVE emitirá dos programas especiales de 45 minutos con los momentos más destacados del evento, mientras que Radio 3 realizará un programa especial con las mejores actuaciones y ofrecerá cobertura a través de sus distintos programas.