Cuando la inspiración musical llega desde una trinchera

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Kiev reciben muchos mensajes de sus compatriotas por distintas vías. El director titular de esta formación, el italiano Luigi Gaggero, cuenta uno especialmente significativo. «Una persona desconocida, que estaba en una trinchera, en primera línea de guerra, me envió un mensaje en el que me decía que había visto un vídeo en Youtube en el que yo dirigía a esta orquesta. La razón por la que estoy aquí es por personas como esas», apunta la víspera del primero de los tres conciertos que esta formación ucraniana protagonizará como colofón a la 39ª edición del Festival de Música de Canarias.

El Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria acoge este jueves la primera velada, a partir de las 20.00 horas, que se repite el viernes, a las 20.30 horas, en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, y culmina el sábado, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, desde las 20.00 horas.

La formación eslava, que se ha desplazado hasta el archipiélago canario desde la localidad germana de Gera, donde se ha asentado tras la invasión rusa de su país, abordará un repertorio compuesto por «tres piezas del repertorio ucraniano muy importantes», según Luigi Gaggero. Se trata de la 'Sinfonía nº1' de Maksym Berezovsky, el 'Concierto para arpa y orquesta', de Reinhold Glière, que contará como solista con Catrin Mair Williams, miembro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y la 'Sinfonía número tres', de Boris Liatoshinski.

Esta última obra, que el propio Liatoshinski tituló 'La paz vence a la guerra', esconde una historia más que simbólica por la situación actual en el país natal de este compositor. « Stalin le obligó a cambiar la última parte porque no le gustaba. No le gustaba el mensaje de su último movimiento. La tuvo que reescribir y en vida no volvió a escucharla interpretada tal y como la compuso originalmente. Nosotros vamos a tocar la versión original, algo que es muy importante para los músicos de esta orquesta», avanza el director italiano.

Reconoce Luigi Gaggero que llevar las riendas de la Sinfónica de Kiev tras la invasión rusa es complicado, ya que «las tragedias humanas» de los familiares y amigos de los músicos a los que dirige son la moneda de cambio del día a día. Pero logran superar esta cruda realidad, en buena medida, gracias a la propia idiosincracia de estos profesionales.

Una actitud diferente

«Trabajando con ellos he descubierto otra manera de ejercer y de acercarme a la música. Los músicos profesionales en los países occidentales tienen una especie de máscara, que les hace actuar de la siguiente manera: dime qué quieres que haga y lo hago, pero mi identidad y mi alma es otra cosa diferente. No es lo que he encontrado en Kiev. Ellos dicen: dime qué quieres que haga y lo haré. Eso permite trabajar en cada ensayo con una gran minuciosidad cada una de las notas, porque están muy entregados. Tras la invasión rusa, estas características se han intensificado», subraya el director que asumió la titularidad en Kiev en 2018.

Dice que ensayar y tocar en las actuales circunstancias es «difícil y extraño». «Las tragedias están presentes todos los días. Reciben mensajes de que sus padres, abuelos, hermanos o amigos han sido bombardeados por drones o misiles. Pero cuando se sientan a ensayar, están más concentrados que nunca, porque vuelven a sentirse artistas. Todo ese miedo se transforma en un torrente musical que se transmite con la interpretación. Se transfiguran, más que evadirse. No se olvidan», destaca.

Eso sí, reconoce que la preparación de los conciertos requiere otros tiempos. «En tres o cuatro días, una orquesta profesional prepara un repertorio. La condición principal para nosotros es el tiempo, para centrarnos en los detalles. Por eso necesitamos una o dos semanas para preparar un programa», confiesa con emoción Luigi Gaggero.

Mucha humanidad

Esta nueva realidad no evita que se produzcan sorpresas muy agradables. «Recuerdo que tras la invasión tocamos en Varsovia. La mayoría no había podido ensayar previamente, porque estaban bajo las bombas. Yo no esperaba que el concierto sonara muy bien. Y puedo decir que nunca había escuchado sonar a una orquesta como aquel día. Espero que en los conciertos de este Festival el público sienta la presencia de toda esa humanidad. Sentir la humanidad es más importante que el repertorio que se toca», defiende sin ambages.

Más allá de cualquier «retórica», asegura, tocar se ha convertido para estos profesionales ucranianos en «una necesidad vital», a la vez que ansían que «se acabe de una vez esta pesadilla para retornar a sus vidas anteriores en su país natal», explica este director que en sus comienzos ejerció como cimbalista y percusionista en distintas orquestas.

El paso adelante del Festival

Jorge Perdigón, director del Festival de Música de Canarias, explica que en abril del pasado año, tras la invasión rusa, los responsables de este evento que organiza el Gobierno Autonómico, decidió «dar un paso adelante e invitar a la Orquesta Sinfónica de Kiev para expresarse en nuestras salas y ayudarles humildemente cuando los recursos económicos van destinados a otra cosa por las actuales circunstancias de su país».

Perdigón asegura que esta invitación no significa ningún tipo de posicionamiento político frente al conflicto bélico actual, sino que se trata de una iniciativa para «ayudar económicamente a estos músicos a volver a ejercer su profesión».

En un principio estaba previsto que la Sinfónica de Kiev, que ya tocó en Madrid en junio del año pasado con motivo de la Cumbre de la OTAN, actuara en otros enclaves peninsulares en las próximas semanas, pero el proyecto no fructificó y solo tocarán hasta el sábado en Canarias.