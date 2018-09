Hombres G y Mikel Erentxun, en el Peñón Rock

Hombres G

Voz desgarrada, guitarra maestra, Said Muti encontró el complemento perfecto a sus composiciones en Juanma Barroso, que convierte su canción de autor en la versión musical de las road movies, (¿ rock de carretera?). Largas rectas polvorientas y atravesadas por aulagas. Historias que imaginas a velocidad de vértigo, a cielo azul descubierto, calor sofocante bajo un sol implacable, pero que encuentra respiro en la barra de algún bar. Un disco de sonidos añejos, de recuerdos de salón, humo y aguardiente, de tabaco de mascar; y también de cuartos con bañeras espumosas, hombres solitarios y mujeres que esperan. Son canciones con corazón, cenizas,reinas, náufragos, disparos y muchos kilómetros por delante. Si Marcial La fuente Estefanía hubiera sido rockero, Said Muti sería su reencarnación.

Della Du es el nombre artístico de la cantante española Miriam Pérez. Es una artista independiente nacida en Tenerife que comenzó su trayectoria musical desde muy joven. Comenzó con 5 años sus primeras clases de piano, aunqueañosmástardeyatraídaporelsonido acústico comenzó a tocar la guitarra, la cual le ha acompañado estos últimos tres años en su andadura musical. A pesar de haber finalizado sus estudios en Periodismo, la pasión por la música hizo que cambiaran sus objetivos, decidiendo, de manera irreversible, dedicarse a la música en cuerpo y alma.

Su primer proyecto musical comenzó con el duo Nana Rue con el lema musical “menos es más”. El objetivo era conseguir aportar algo nuevo y distinto a los covers, lo cual era un gran reto con temas como Let it go , del artística británico James Bay o clásicos como Wicked Game de Chris Isaak. Actualmente Della Du, y esta vez en solitario, presenta su primer single con el nombre Naked Now, que se suma a su proyecto de covers ̧ que viajan entre lo indie, folk y siempre con el sello acústico, algo fresco y actual, que trascienda hacia la emoción de quién la escucha.

