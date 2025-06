Haydée Milanés: «Siento que el latido de la cubanía es inseparable de mi propuesta musical»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 13 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La trayectoria de la cantante y compositora Haydée Milanés (La Habana, 1980) ha estado marcada por dos circunstancias con las que ha debido pactar para reconciliarse no solo con la industria musical sino con su propia herencia vital. Ser la menor de las hijas del trovador que ha ayudado con sus prodigiosas canciones a muchas generaciones a ordenar el caos insoportable de la vida como fue Pablo Milanés, ha sido una aventura ciclópea. El apellido la perseguirá para siempre, al igual que ese legado soberbio compuesto por su padre que defenderá en el concierto al que ha sido invitada este viernes, a las 21.00 horas, en el que compartirá escenario en la Plaza de la Música con el combo canario Olga Cerpa y Mestisay al que se sumará uno de los más fieles escuderos de Pablo, el compositor y guitarrista Carlos Varela.

«He ido encontrando poco a poco mi propio estilo. Me he ido descubriendo, sincerando conmigo misma para, a partir de ahí, irme cada vez más desnudando en la interpretación y en la manera en que me proyecto ante el público a través de las canciones. Es un proceso que nunca termina. Ese estilo lo vas configurando desde la niñez, en la forma en que ves la vida, en la manera de enfrentarte al arte, con la voz como instrumento y arma para proyectar tu espíritu. Siempre he defendido poder ser fiel a mi propio estilo, que es algo que le debo también a mi padre, que me hizo hincapié en la importancia de tener una voz propia. Con el paso de los años lo he logrado», admite Haydée Milanés.

La música le ha permitido con el tiempo ir mitigando las herencias con la incorporación a su propuesta de sonidos y ritmos más contemporáneos, transformando, por ejemplo, temas como 'Si ella me faltara alguna vez' en una especie de bachata-son a la que ha sumado el acordeón y la voz de la mexicana Julieta Venegas, o el imperecedero 'Yo no te pido', que enriqueció con el pop del argentino Fito Páez.

«La música que yo hago está marcada por la tradición cubana, la de mi padre, la de la Trova, pero también por la libertad del jazz con el que juego e improviso con las armonías como lo hacía Chucho Valdés y Gonzalito Rubalcaba, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin o Sara Vaughan, el sonido brasileño, de los estilos norteamericanos, pero también de la música barroca... Todo ello ha permeado la música que ofrezco a mi público. De cualquier manera, siento que el latido de la cubanía es inseparable de mi propuesta, porque está presente en la experiencia mía de vida», añade.

Admite que una de las canciones predilectas compuestas por su padre es 'Identidad', que por ello incluyó en su disco 'Amor de luxe' y que interpreta con Ibeyi, el proyecto de las hermanas franco-cubanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz. Otra prueba más de su eclecticismo musical. «Refleja la esencia de mi padre, porque nunca perdió la conexión con la juventud, de sus deseos e inquietudes, y con lo que ocurría con las personas comunes de a pie», explica.

Define a su padre como «un músico nato que siempre se conservó joven y nunca perdió su frescura. Fue un ser especial dotado de una gran sensibilidad y todo ello se aprecia en una obra que se muestra con honestidad en sus temores y dolores, con el propio miedo a la muerte, al desamor, a las crisis existenciales... cuestiones humanas que son naturales con las que se identificó y conectó con su público, que reconoció siempre su capacidad de desnudarse con una pulcra belleza poética en una canción de cuatro minutos».

Haydée Milanés, que ahora trabaja en un disco personal tras la publicación del sencillo con el rapero cubano El B, 'Duele', «dedicado a la pronta libertad de Cuba» y otro sencillo, 'Un amor que se demora', compuesta junto a Kelvis Ochoa y producida por Eduardo Cabra, ex integrante de Calle 13, avanza que a finales de junio verá la luz un disco en formato DVD que recoge un concierto que afrontó con su padre en La Habana en 2016, que acompañará a una miniserie titulada 'Son para despertar a una negrita' del realizador Alejandro Guitérrez.

De la situación que atraviesa Cuba se manifiesta sin restricción alguna. «Por supuesto que me duele mucho Cuba porque amo a mi país y me incomoda que esté viviendo el momento más terrible y penoso de su historia de oscuridad, miseria, desesperación y caos en todas sus estructuras. La gente está pidiendo legítimamente cambios, como se demostró el 11 de julio de 2021 cuando centenares de miles de personas se manifestaron masiva y pacíficamente en muchas provincias del país pidiendo libertad. La dictadura ha demostrado ser incapaz de resolver la crisis que atraviesa Cuba, cuyo pueblo soporta escasez de alimentos y medicinas esenciales, bajos salarios, el problema del acceso al agua potable, a la electricidad a las redes de internet, pero sobre todo la falta de libertad de expresión y la represión a la que se ven sometidos los cubanos por expresar sus ideas, política que últimamente se está cebando con los jóvenes universitarios. Cuba es un país maravilloso que tendría la posibilidad de ofrecer la prosperidad a sus ciudadanos que entregarían lo mejor de ellos, pero no nos dejan. Es lo que duele a muchos de los cubanos que viven en el país y a muchos que hemos tenido que abandonar la isla. Estamos cerca de poder lograr un cambio importante en Cuba», augura esperanzada la cantante.