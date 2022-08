La guitarrista Jennifer Batten se suma a 'This is Michael' El espectáculo recala este viernes, en el Gran Canaria Arena, y al día siguiente en el Pabellón Santiago Martín, dentro del festival Mar Abierto

Festival Mar Abierto confirma la presencia de la guitarrista original de Michael Jackson, Jennifer Batten, en los dos shows que ofrecerá 'This is Michael' en Festival Mar Abierto en el Gran Canaria Arena el próximo viernes 2 de septiembre y en el Pabellón Santiago Mar-tín de La Laguna el sábado 3 de septiembre.

La presencia de la músico que acompañó al rey del pop durante 10 años en innumerables conciertos y giras por todo el Mundo sólo se podrá ver en el concierto de Madrid y en los dos de las Islas Canarias.

Este hecho y la presencia de Lenny Jay, artista elegido por la familia de Michael Jackson para un musical que triunfó con más de 400.000 entradas vendidas, confirman que el espectáculo que llega a Canarias es muy completo y con la máxima calidad y talento, incluyendo un cuerpo de baile que tambien aporta ese sello inconfundible del rey del pop sobre los escenarios.

Una puesta en escena espectacular, muy cuidada y que pretende sumergir al espectador en los directos que ofrecía el rey del pop.

Las entradas para los dos conciertos van a muy buen ritmo y se espera a más de 8.000 personas en los dos conciertos de Gran Canaria y Tenerife, siendo la primera vez que Lenny Jay y su espectáculo 'This is Michael' visitan Europa, España y Canarias.

Jennifer Batten, guitarrista estrella que compartió escenarios con Jeff Beck y durante 10 años y varias giras mundiales, fue la guitarrista de Michael Jackson, reformando la música del rey del pop a un estilo mas rockero, donde fue pieza fundamental en temas como Bille Jean, entre muchos otros.

Es una músico de sesión estadounidense, guitarrista de acom-pañamiento y artista en solitario. Es conocida por haber sido la guitarrista de acompañamiento de Michael Jackson en tres giras consecutivas entre 1987 y 1997.

Seleccionada entre un centenar

En 1987 Michael Jackson la seleccionó de entre 100 postulantes y la incluyó en su gira Bad World Tour, donde pudo actuar en primeros planos junto al artista.

Posteriormente ese mismo año trabajó con el productor de Stevie Wonder, Michael Sambello para lanzar su propio álbum que se tituló 'Above, Below, and Beyond'.

En 1992, nuevamente Michael Jackson la invitó a su gira Dangerous World Tour y en 1993 participó junto al mismo artista en Super Bowl XXVII.

Posteriormente lanzó su segundo álbum de rock híbrido llamado 'Tribal Rage: Momentum'.

Y en 1997, por tercera vez se integra a la exclusiva banda de Michael Jackson para par-ticipar en la gira llamada History World Tour.