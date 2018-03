Guadalupe Plata, en el Monopol Music Festival

El grupo de la localidad jienense de Úbeda, Guadalupe Plata, y Cintia Lund, cantante y compositora grancanaria afincada en Suecia, forman parte de la programación del Monopol Music Festival, que integra la propuesta del 18º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollará entre el 6 y el 15 de abril.

La música en directo y las proyecciones de documentales de contenido musical forman parte de la propuesta del Monopol Music Festival, que dirige Víctor Ordóñez y que arrancó hace cinco años en solitario y que en las últimas entregas se ha incorporado al festival de cine.

El trío andaluz Guadalupe Plata y Cintia Lund tocarán el próximo 13 de abril, viernes, en la sala The Paper Club, a partir de las 22.30 horas.

Las entradas, al precio de 10 euros, ya se pueden adquirir en la web de ventas online: ticketea.com, mientras que en la taquilla, el mismo día del concierto, costarán 15 euros.

Rock, blues, psicodelia y ciertas querencias flamencas conviven dentro de la apuesta musical de Pedro de Dios Barceló (voz y guitarra), Paco Luis Martos (bajo y guitarra) y Carlos Jimena (batería), el trío de músicos que integra Guadalupe Plata.

Cada uno de sus cuatro álbumes hasta el momento lleva el nombre de la propia banda. Desde el primero, publicado en 2011, Guadalupe Plata se ha consolidado como una de las bandas con mayor proyección internacional del panorama musical español. Hasta el punto de que en han sido galardonados con premios como los de El Ojo Crítico, el Impala a la mejor banda europa, y varios de la Música Independiente, todos en 2013.

La capacidad de Guadalupe Plata para traspasar fronteras ha quedado patente con la presencia de algunas de sus canciones dentro de las bandas sonora de series norteamericanas como Shameless y How to make it in America.

Desde norteamérica llega también a la quinta edición del Monopol Music Festival el cantante y compositor Andrew Combs, cuya presencia adelantó la organización la pasada semana en un comunicado.

El artista de Nashville, que está considerado como una de las nuevas voces del country-rock de Estados Unidos, tocará el próximo 11 de abril, a partir de las 21.00 horas, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Caja de Canarias (Cicca).

Las entradas para este concierto, en el que presentará su nuevo álbum, titulado Canyons of My Mind, ya se pueden adquirir en generaltickets.com.