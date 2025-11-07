La Gran Canaria Wind Orchestra se alía este domingo con las voces Despide la temporada, a las 18.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus junto al dos solistas y los coros infantil y juvenil de la OFGC

M.A. Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:34 Comenta Compartir

La Gran Canaria Wind Orchestra cierra (GCWO) este domingo, a partir de las 18.00 horas, su 11ª Temporada en el Auditorio Alfredo Kraus con 'Echoes of Voices', un programa que pone el foco en la voz humana como vehículo de emoción y comunicación.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, reúne a la soprano Judith Pezoa, al barítono Anmel Morales y a los coros Infantil y Juvenil de la OFGC. Este evento requiere una mirada particular para ver cómo las voces de Pezoa y Morales se fundían con los vientos.

Para Judith Pezoa, la afinidad con una orquesta de vientos es especialmente significativa. Señala que la sonoridad del conjunto, construida a partir del aire igual que la voz, crea un diálogo muy natural. Explica que el concierto plantea un recorrido con contrastes marcados y pasajes que destacan por la forma en que la voz se integra en la textura orquestal. En mi caso, prosigue la soprano, «hay momentos en el programa que me han llevado a explorar matices nuevos en mi interpretación».

Morales describe la experiencia y los ensayos previos como un ejercicio de «armonía», donde voces e instrumentos convergen en un espacio sonoro equilibrado.

Valora mucho el nivel de la GCWO y la energía que transmite la agrupación. Asegura que en un programa como este, su labor se centra en cuidar la intención del texto y encontrar la temperatura justa en cada frase para conservar la humanidad del timbre.

El entendimiento artístico entre ambos cantantes aporta un carácter especial al recital. Morales reconoce que la presencia de otra voz le invita a explorar nuevos matices y a mantener un diálogo musical que atrape al público.

«Es un diálogo constante, una búsqueda de equilibrio entre la energía de los vientos y la calidez de la voz», asegura Pezoa quien también incide en la importancia de la experiencia en vivo como encuentro real entre intérprete y audiencia, un momento que no se puede reproducir, «porque es irrepetible».

Ampliar Amnel Morales. C7

Lo que ha sido estimulante para ambos intérpretes es la sencilla idea de rendir homenaje a la voz como el instrumento más primario y universal. «Es un recordatorio de que, antes de cualquier otra forma musical, estaba la voz humana, con su capacidad de emocionar y comunicar sin palabras. Este concierto celebra precisamente eso: la voz no solo como vehículo melódico, sino como una extensión del alma, capaz de unirse a los vientos para crear algo que trasciende las categorías tradicionales», advierte la soprano canaria.

La velada será además un homenaje 'In memoriam' a Antonio Campillo, miembro de la GCWO fallecido este año. La orquesta plantea el concierto como un espacio donde la música, las voces y el recuerdo compartido confluyen en una celebración de la vida y del poder de la expresión artística.