Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
La soprano Judith Pezoa. C7

La Gran Canaria Wind Orchestra se alía este domingo con las voces

Despide la temporada, a las 18.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus junto al dos solistas y los coros infantil y juvenil de la OFGC

M.A.

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:34

Comenta

La Gran Canaria Wind Orchestra cierra (GCWO) este domingo, a partir de las 18.00 horas, su 11ª Temporada en el Auditorio Alfredo Kraus con 'Echoes of Voices', un programa que pone el foco en la voz humana como vehículo de emoción y comunicación.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, reúne a la soprano Judith Pezoa, al barítono Anmel Morales y a los coros Infantil y Juvenil de la OFGC. Este evento requiere una mirada particular para ver cómo las voces de Pezoa y Morales se fundían con los vientos.

Para Judith Pezoa, la afinidad con una orquesta de vientos es especialmente significativa. Señala que la sonoridad del conjunto, construida a partir del aire igual que la voz, crea un diálogo muy natural. Explica que el concierto plantea un recorrido con contrastes marcados y pasajes que destacan por la forma en que la voz se integra en la textura orquestal. En mi caso, prosigue la soprano, «hay momentos en el programa que me han llevado a explorar matices nuevos en mi interpretación».

Morales describe la experiencia y los ensayos previos como un ejercicio de «armonía», donde voces e instrumentos convergen en un espacio sonoro equilibrado.

Valora mucho el nivel de la GCWO y la energía que transmite la agrupación. Asegura que en un programa como este, su labor se centra en cuidar la intención del texto y encontrar la temperatura justa en cada frase para conservar la humanidad del timbre.

El entendimiento artístico entre ambos cantantes aporta un carácter especial al recital. Morales reconoce que la presencia de otra voz le invita a explorar nuevos matices y a mantener un diálogo musical que atrape al público.

«Es un diálogo constante, una búsqueda de equilibrio entre la energía de los vientos y la calidez de la voz», asegura Pezoa quien también incide en la importancia de la experiencia en vivo como encuentro real entre intérprete y audiencia, un momento que no se puede reproducir, «porque es irrepetible».

Amnel Morales. C7

Lo que ha sido estimulante para ambos intérpretes es la sencilla idea de rendir homenaje a la voz como el instrumento más primario y universal. «Es un recordatorio de que, antes de cualquier otra forma musical, estaba la voz humana, con su capacidad de emocionar y comunicar sin palabras. Este concierto celebra precisamente eso: la voz no solo como vehículo melódico, sino como una extensión del alma, capaz de unirse a los vientos para crear algo que trasciende las categorías tradicionales», advierte la soprano canaria.

La velada será además un homenaje 'In memoriam' a Antonio Campillo, miembro de la GCWO fallecido este año. La orquesta plantea el concierto como un espacio donde la música, las voces y el recuerdo compartido confluyen en una celebración de la vida y del poder de la expresión artística.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  4. 4 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  7. 7 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  8. 8 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  9. 9 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  10. 10 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Gran Canaria Wind Orchestra se alía este domingo con las voces

La Gran Canaria Wind Orchestra se alía este domingo con las voces