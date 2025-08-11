Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Gran Canaria Big Band. c7

La Gran Canaria Big Band actuará este lunes en la explanada de la ermita de Las Nieves en Agaete

La formación que lidera Sebastián Gil abordará el programa titulado 'Swingin'

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

La Gran Canaria Big Band toca este lunes en la explanada de la Ermita de Las Nieves, en Agaete, a las 21.30 horas. El concierto forma parte del ciclo patrocinado por la consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria para llevar la música de la big band a los diferentes ayuntamientos de la isla, a espacios donde habitualmente no se celebran este tipo de conciertos.

El espectáculo que interpretará será 'Swingin', donde tocarán temas de los repertorios que llevan realizando por los escenarios canarios y de fuera de las islas desde el nacimiento de la formación hace 27 años.

A lo largo de esta casi tres décadas la Gran Canaria Big Band ha actuado junto a artistas como Paquito D'Rivera, Santiago Auserón, Germán López, Sole Giménez o Esther Alfonso Dacosta.

El director de la Gran Canaria Big Band Sebastián Gil agradece a «la consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria el apoyo que lleva realizando hace años para que podamos llevar la música de la big band a los municipios grancanarios, es una forma de llegar a públicos diferentes y de que garantizar el derecho de todos a la cultura».

Tras la actuación en Agaete, la Gran Canaria Big Band llevará otros conciertos con diferentes repertorios a San Mateo el 5 de septiembre, Agüimes el 25 de octubre y a Arucas el 6 de diciembre.

