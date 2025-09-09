La Gran Canaria Big Band abre su temporada con una nueva entrega de 'Arreglos de autor' Tocará en el Guiniguada, los días 12 y 13 de septiembre, junto a 'El Colorao' y otros músicos la versión para timple y big band de 'Zafra', realizada por Laura Vega

La Gran Canaria Big Band comienza la temporada, como es habitual, con una nueva entrega de su emblemático proyecto 'Arreglos de Autor', en el que reúne a diferentes generaciones de músicos de las islas.

En esta duodécima edición, la formación presenta el programa 'Artistas de la tierra', que cuenta con la participación de músicos de la talla del timplista Domingo Rodríguez Oramas 'El Colorao'. Debido a la buena acogida del público en anteriores ediciones, este año ofrecerán dos funciones: el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, ambas a las 20.00 horas en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria.

Las entradas están disponibles en la página web del espacio y en la taquilla.

'Arreglos de autor' nace con el objetivo de reunir a creadores con arraigo en la música tradicional canaria para conseguir una mezcla de generaciones y estilos. En esta ocasión, con el programa 'Artistas de la tierra', la Gran Canaria Big Band tocará, junto a El Colorao, con diferentes solistas: el reconocido folclorista José Manuel Ramos, la cantante majorera Ayla Rodríguez y el tinerfeño Pablo Díaz, el máximo exponente en la interpretación del pito herreño.

La compositora grancanaria Laura Vega ha sido la encargada de adaptar la nueva versión para timple y big band de su obra 'Zafra', una obra creada en 2023 para timple y orquesta, dedicada a 'El Colorao'.

La composición, a modo de retrato del artista, se inspira en la forma que el reconocido músico tiene de entender, interpretar y sentir el folclore de las islas.

'Arreglos de autor' es un proyecto, inédito en Europa, de la Gran Canaria Big Band y de su director artístico Sebastián 'Chano' Gil, auspiciado por la Fundación SGAE.

El programa fue puesto en marcha en 2014 y convierte temas de reconocidos autores canarios en sonido de jazz de gran formato, lo que da la posibilidad de fomentar la creación musical en Canarias con una relación simbiótica entre autor y arreglistas.