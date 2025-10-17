Gran Canaria acoge la primera reunión en Europa de directoras de orquesta Entre el 24 y el 26 de octubre habrá talleres, conferencias, homenajes y conciertos en el Galdós, Auditorio Alfredo Kraus y Gabinete Literario

Viernes, 17 de octubre 2025

El quinto Simposio Internacional de Mujeres Directoras de Orquesta, 'Caminos hacia la Igualdad–Sinfónicos en Miniatura', llega por primera vez a Europa y convertirá a Gran Canaria en punto de encuentro del talento femenino que está transformando la dirección orquestal en el mundo.

Del 24 al 26 de octubre, la isla se llenará de música, pensamiento y liderazgo, en un acontecimiento que aspira a dejar un legado duradero para el futuro de la cultura y del turismo cultural canario, ha manifestado la consejera del área en el Cabido de Gran Canaria, Guacimara Medina, durante una rueda de prensa.

En esta edición, la maestra Isabel Costes, directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, ejerce como comisaria artística.

Durante varios días, las mujeres que lideran orquestas en todo el mundo pueden compartir experiencias, generar pensamiento crítico y fortalecer vínculos entre instituciones culturales.

Entre las participantes figuran algunas de las directoras más destacadas del panorama musical mundial al que se unen las compositoras y creadoras de otras disciplinas artísticas: Ligia Amadio, Zoe Zeniodi, Pilar Jurado, Carmen Más Aroca, Pilar Vañó, Conxita García, Yeny Delgado, Laura Vega, Claire Gilbaut, Nailse Machado, Lizzi Ceniceros, Andrea Bothelo e Imma Mateu, entre otras maestras procedentes de América y Europa.

El programa combinará mesas de trabajo, conferencias, homenajes y conciertos, con especial atención a los retos contemporáneos de la creación musical.

Entre los asuntos a tratar se incluyen la inteligencia artificial en la cultura, el papel de las orquestas juveniles internacionales y las nuevas formas de liderazgo artístico.

Uno de los momentos más emotivos será el homenaje a la maestra Dolores Marco (1935-2005), considerada la primera directora de orquesta española, cuyo legado se recordará como símbolo de las pioneras en la historia de la música.

El programa artístico del simposio ofrecerá tres citas singulares que reflejan la diversidad y la excelencia del talento femenino en la dirección orquestal.

En el Gabinete Literario, el día 24, el concierto homenaje a la maestra Dolores Marco evocará su figura con un concierto en el que el canto y la zarzuela se convertirán en protagonistas con las voces de las sopranos Ainhoa López de Munain y Deyana Savova, acompañadas por los pianistas Nauzet Mederos y María Hanneman.

En el Auditorio Alfredo Kraus, el día 25, la directora mexicana Lissi Ceniceros, al frente de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Canarias, afrontará el programa 'Músicas del Atlántico, símbolo del diálogo entre continentes'.

El concierto de clausura, en el Teatro Pérez Galdós, el día 26, 'Música para una Noche de Ánimas: El infortunio del amor', correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica Cibeles, integrada por mujeres músicas profesionales.