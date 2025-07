Gonzalo Rubalcaba: «Lo que me inspira tiene que servir para abrir puertas y explorar»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El pianista y compositor Gonzalo Rubalcaba (La Habana, 1963) aterriza este jueves y viernes junto al Trío d'Été para protagonizar dos de los conciertos más esperados dentro del Canarias Jazz & Más Músicas Creativas. Primero en el Teatro Leal de La Laguna y al día siguiente en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria, siempre a las 20.00 horas, se podrá descubrir cómo este artista, una leyenda del jazz contemporáneo, entiende en gran medida su profesión.

Junto al bajista Matt Brewer y al baterista Eric Harland, Rubalcaba abordará en buena parte el álbum 'Turning Point', que vio la luz en 2022. «El disco tiene unos años y como muchos, se vio atrapado por la situación del covid, que lo detuvo todo y ralentizó muchas cosas. Este álbum lo sufrió un poco y la gira no se pudo hacer en su momento. La intención ha sido retomarla y, desde el año pasado, ofrecerlo al público. El concepto es el clásico de trío, con piano, bajo y batería pero con la intención de no ir, en el directo, tanto al vocabulario habitual de lo que conocemos para este tipo de formaciones. Son composiciones originales en su mayoría, pero también trabajamos con dos o tres clásicos, aunque algunos no son tan conocidos, como uno que abordamos del bajista de Bill Evans, porque rompe con la estructura habitual jazzística y también desde un punto de vista armónico», avanza el pianista por teléfono.

Esta forma de encarar el repertorio que ofrecerá en las dos citas canarias de su gira conecta con naturalidad con su modo de componer. «Para mí es algo natural. Cuando nos toca estar acá, en este turno de vida, lo que tiene sentido es mirar hacia atrás para saber a dónde ir. No consiste en mirar hacia atrás para seguir donde ya estamos. Lo que me inspira del pasado tiene que servir para abrir puertas y explorar las posibilidades de transformar esa experiencia y tradición para generar algo reorganizado. Lo entiendo también como una inquietud. No me siendo cómodo emulando algo que ya se ha alcanzado. Eso me lleva a seguir explorando y manipulando toda la información que tenemos. A veces se encuentran resultados inmediatos, no solo para ti sino también para los demás. Otras veces, la mayor parte de las ocasiones en mi caso, requiere de un tiempo», explica.

Cómo compone

Reconoce que se toma siempre un tiempo «para escribir» sus nuevas composiciones, «aunque la propuesta sea simple». «Muy poquitas veces he resuelto el plan previsto en poco tiempo. Disfruto mucho más cuando toco que cuando compongo. Cuando me escucho no disfruto tanto. El proceso de escribir lo he conseguido disfrutar porque acepto el sufrimiento que contiene. Por eso no me niego a volver a abordarlo, porque sé que hay puntos en los que se hace difícil aceptar que no encuentras lo que estás buscando. Por eso lo entiendo como un proceso de búsqueda y de aceptación», subraya.

Cuando se le cuestiona sobre cómo logra abstraerse de la realidad que le rodea, sobre todo en tiempos tan convulsos como los actuales, para generar piezas musicales bellas y nuevas, Gonzalo Rubalcaba asegura que solo tiene que tirar de oficio. «El mundo se ha acabado muchas veces y lo hemos anunciado tantísimas veces... Se nos hace más fácil hacer noticia de lo negativo que de lo positivo, de la catástrofe y de la calamidad, lo que genera muchas frustraciones. Soy consciente de todo eso, pero estoy educado para expresarme en la oscuridad. Estoy entrenado, como muchísimos músicos, en la escuela clásica, para aislarte y mirarte a ti mismo. Así encuentras un espacio, que nadie va a crearlo por ti, desde el que partir para decir algo nuevo hasta que finalmente se hace realidad. Hay que partir siempre de una mirada concreta y esa es parte de la búsqueda de uno mismo. No puedes hablar de lo que sucede fuera sin saber quién eres y qué pretendes. Tienes que saber convivir con lo que sucede en el mundo y con las cosas personales cercanas, como la muerte de un ser querido, para poder seguir adelante y cumplir con las cosas que tienes previstas», señala. «Sacas las fuerzas del hecho de creer que lo más importante es hacer arte, sin esa necesidad interior no es posible. La gente no sabe que es uno de los procesos más solitarios que existe y no está reconocido con justifica», añade.

La IA

¿Teme Gonzalo Rubalcaba a los cambios que se avecinan en el terreno musical con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA)? «Antes del anuncio de la Inteligencia Artificial ya veníamos con problemas de personalidad y esta solo lo va a agravar. Se entenderá de otra forma el proceso creativo. Los cambios no siempre son para bien, pero se dan. Hay una dinámica evolutiva que ofrece herramientas nuevas. Hace falta un tiempo para ver cómo se abrazan esas herramientas. Actualmente venimos con una falta tremenda de atención hacia nosotros mismos. Existe un miedo a transitar por el tiempo que requieren los procesos creativos. Hay generaciones que no están por la labor, porque ahora todo se resuelve de manera virtual. Se asumen las fórmulas creyendo que puedes obtener con ellas el mismo beneficio. Pero este oficio no consiste en fórmulas sino en formas y vivimos en una época de total confusión. Puedo sonar un poco mayor y no me gusta. No estoy mandando un mensaje de que estoy en contra de las miradas y las necesidades de los jóvenes, pero éstas no estarán cubiertas si no hay verdad detrás, porque no es algo virtual», responde sin ambages.

De ahí que reivindique el valor de la música en directo. «Es la manifestación real del ser humano, es el preciado momento de reaccionar y de tomar decisiones en el momento preciso. Ya veremos qué pasa en el futuro, porque necesitamos caernos muchas veces hasta que llegue el momento de entenderlo», apunta el artista.

Invencible

Julio Gonzalo González Fonseca, Gonzalo Rubalcaba de nombre artístico, es uno de los grandes exponentes del jazz contemporáneo, con una visión que plasma a partir de un piano que domina como los elegidos. Eso sí, reconoce que «el piano es invencible», porque esconde muchos secretos que ni en varias vidas podrá descubrir. «Lo más interesante es que es un matrimonio entre el instrumento y su compañero que lo ejecuta y que todo el tiempo anda buscando la mejor forma de decir algo a través de él. Una vez que estás delante de él, como le sucede a todos los músicos con sus respectivos instrumentos, estas ante un hecho nuevo. Tengo una disciplina de muchísimos años de estudio y lo único que he aprendido es que no puedo dejar de aprender», dice quien antes de empezar con el piano transitó de niño por la percusión. «Hay en mi pensamiento musical una disposición que me hace entender la percusión y los elementos rítmicos como algo primordial y no decorativo», reconoce.

La única salida para Cuba

La claridad con la que se expresa sobre cuestiones artísticas no varía cuando se cuestiona a Gonzalo Rubalcaba sobre la complicada situación que atraviesa su Cuba natal, sumida en una pobreza y escasez que han superado todos los límites. «La solución existe y está clara para muchos desde hace tiempo: otra revolución. La revolución cubana terminó hace tiempo. Se divulga y se promueve, pero no existe. Que haya gente comprometida con la cúpula con los criterios de soportar y aguantar no tiene ningún valor cuando hay gente que ha perdido su vida entera esperando por algo que nunca llegó. No solo a nivel material, sino intelectual y espiritual. El problema se agrava cada vez más y en vez de asumirlo como algo propio se buscan culpables externos. Parece que el mundo entero está contra Cuba. Lo que hay es resignación, que es lo peor. No comento activamente sobre política, pero los que están cerca conocen mi opinión. Esa transformación o revolución tiene que ser radical, porque los que han estado y siguen al frente del poder no han sido capaces de resolver las cosas, solo buscan mantenerse en el poder sin pensar en el bienestar del pueblo», denuncia.