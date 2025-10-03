Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Gofiones en el Auditorio Alfredo Kraus.
Los Gofiones en el Auditorio Alfredo Kraus. C7

Los Gofiones celebran sus 57 años y rememora las noches de transitor

La nostalgia se apoderó este viernes del Auditorio Alfredo Kraus

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:43

Comenta

Hay espectáculos que no se pueden borrar de la memoria y 'Noches de radio' es uno de ellos. La nostalgia se apoderó este viernes del Auditorio Alfredo Kraus cuando Los Gofiones, la veterana agrupación del folclore canario, acompañados por la Gran Canaria Big Band, la interpretación de Yanely Hernández y José Carlos Campos, la locución de Kiko Barroso y la voz de Isabel González, recuperaron momentos inolvidables de la radio de los años 50, 60 y 70, inspirados en el programa 'La ronda', que enamoró durante muchos años a los canarios. Los Gofiones celebra así su 57 aniversario, reviviendo las noches de transistor con sintonías inolvidables.

Ver 19 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  3. 3 Un chiringuito a los pies de Las Canteras, la filosofía de Bocachancla
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  6. 6 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  7. 7 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  8. 8 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana
  10. 10 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los Gofiones celebran sus 57 años y rememora las noches de transitor