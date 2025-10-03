Los Gofiones celebran sus 57 años y rememora las noches de transitor

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Hay espectáculos que no se pueden borrar de la memoria y 'Noches de radio' es uno de ellos. La nostalgia se apoderó este viernes del Auditorio Alfredo Kraus cuando Los Gofiones, la veterana agrupación del folclore canario, acompañados por la Gran Canaria Big Band, la interpretación de Yanely Hernández y José Carlos Campos, la locución de Kiko Barroso y la voz de Isabel González, recuperaron momentos inolvidables de la radio de los años 50, 60 y 70, inspirados en el programa 'La ronda', que enamoró durante muchos años a los canarios. Los Gofiones celebra así su 57 aniversario, reviviendo las noches de transistor con sintonías inolvidables.