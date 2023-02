Victoria Ivankova, que trabaja en el departamento cultural de la Embajada de Ucrania en España, en Madrid, asistió el jueves a la puesta de largo de la Orquesta Sinfónica de Kiev en el 39º Festival de Música de Canarias.

«La gente en Ucrania ha valorado mucho estos conciertos en Canarias. Son muy importantes para el país y ojalá en un futuro se puedan repertir en otros lugares de España», aseguró antes de que arrancara la velada en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria. Este viernes, la formación que dirige Luigi Gaggero tocó en Fuerteventura y este sábado se despide de las islas y del festival con un tercer concierto en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, a partir de las 20.00 horas.

«No disponemos de fórmulas para sacar fuera a los artistas de nuestro país. Hay gente con mucho talento y quiero ayudarlos», asegura Victoria Ivankova, consultora de museos antes de llegar a Madrid por la guerra y donde ha encontrado trabajo en la Embajada de su país.

Un momento del concierto, celebrado el jueves, en el marco del Festival de Música de Canarias. / Juan carlos alonso

«Yo no había trabajado antes con la Embajada. El arte siempre le ha gustado e interesado. Me fui a Madrid porque tiene muchos museos, para desconectar y para entender el presente a través del pasado. Quiero acercar la cultura y la gente y creo que a través de las audioguías se puede conseguir. Se lo propuse a mi Gobierno y les gustó, pero con la guerra no podían dedicarle tiempo, aunque me dieron contactos para que propusiera la idea. L o hice y me dijeron que ni de lejos lo podían hacer porque no contaban con dinero para estas cuestiones. Les propuse hacerlo gratis y lo aceptaron. Fui al jefe del departamento de Cultura de la Embajada en Madrid, le expliqué que era capaz de hacerlo y que me gustaba el sector cultural. Acepté y comencé a trabajar para ayudar a los artistas ucranianos, incluidos los músicos muy buenos que he dado a conocer en Madrid, donde han emocionado mucho a la gente. Creo que el arte ha de unir a la gente», como se puso de manifiesto también con el concierto de la Sinfónica de Kiev en la cumbre de la OTAN, en Madrid, evento con el que colaboró.