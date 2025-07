Las gemelas Nervo son la gran atracción el sábado en el Playa Bonita Fest

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las gemelas Nervo, estrellas internacionales de la electrónica, encabezan una nueva entrega del festival Playa Bonita Fest. Una cita que une música en vivo, cultura 'lifestyle' y turismo responsable en el corazón del sur de Gran Canaria.

Este sábado, 12 de julio, Playa Bonita Fest regresa al Ocean Club de Maspalomas con un nuevo capítulo en su programación estival. Bajo el sol del sur de Gran Canaria, la cita acogerá un cartel liderado por Nervo, el dúo australiano que ha conquistado los escenarios más emblemáticos del mundo. A su lado estarán también Leon Cormarck, Alenderson y Antonio Boada, completando una jornada musical que aúna 'beats' electrónicos, energía estival y una producción cuidada al detalle.

Con una propuesta escénica diseñada para fusionar entorno natural y cultura musical, Playa Bonita Fest se ha posicionado como una de las experiencias más frescas y sofisticadas del verano canario.

Miriam y Olivia Nervo regresan a Canarias con las credenciales de ser uno de los nombres más sólidos de la escena electrónica internacional. Habituales de los mejores clubes de Ibiza y festivales como Tomorrowland, Creamfields o Medusa Fest, llegan a Gran Canaria tras actuar en el Isle of MTV Malta Music Week este mes de julio.

Su carrera arrancó como compositoras, escribiendo para artistas como Kesha, The Pussycat Dolls o Sophie Ellis-Bextor, alcanzando el reconocimiento global al coescribir 'When Love Takes Over' para David Guetta y Kelly Rowland, tema que les valió un Premio Grammy.