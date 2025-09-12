Gabriel Álvarez: «Llegar al alma de las personas a través del canto es lo más bonito de este oficio» El tenor grancanario protagoniza el 19 de septiembre un concierto en el ciclo de Jóvenes Talentos del Santa Catalina Classics

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

El tenor grancanario Gabriel Álvarez protagoniza el próximo 19 de septiembre junto al pianista Nauzet Mederos, natural de la misma isla, el concierto del ciclo Jóvenes Talentos del Santa Catalina Classic, proyecto que se desarrolla en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

El cantante encabezará una velada marcada, en su primera parte, por un recorrido por la historia de la ópera, a partir de arias de Mozart, Massenet, Donizetti y Verdi, a la que seguirá una segunda con una selección de canciones del género chico español.

«Hago un recorrido por óperas en varios idiomas y pasando de una época a otra. Tras una pieza de piano solo que abordará Nauzet, para poder tomarme un breve respiro ya que no hay descanso, sigo con una segunda parte con romanzas de algunas de las zarzuelas más populares», avanza el tenor de 31 años.

Este concierto en el Santa Catalina Classics permitirá a los asistentes escuchar cómo se desenvuelve en distintos estilos operísticos. «Un cantante tiene que ser súper versátil y saber adaptarse. Mozart es de lo más difícil que puedes cantar en la vida. Es súper exigente, pero no quiero cerrarme solo al estilo mozartiano. Estoy empezando con el Verdi más lírico. No se canta igual un Mozart que un Verdi, y en Verdi hay que distinguir entre su etapa más tempranas y las posteriores», puntualiza.

El cantante reconoce que seleccionar un repertorio que se ajuste a las cualidades vocales propias es clave para poder disfrutar de una carrera profesional en el exigente mundo lírico. «Es primordial y a veces no lo hacemos bien porque tenemos muchas ganas de cantar cosas que no son las adecuadas. Ni es el momento idóneo, porque a veces eres demasiado joven para algunos roles. Tengo claro que esta es una carrera de fondo y la elección del repertorio es fundamental», subraya.

Estudio constante y en busca de su lugar

Aterriza en este ciclo organizado por el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel en un momento «de búsqueda» de su propio sonido como cantante y de estudio constante. «Ahora mismo, estoy audicionando en distintos teatros, intentando hacer cosas en la península. Entre lo que tengo ya cerrado en la isla está una zarzuela en el Cuyás y la ópera 'Faycán', en el Teatro Pérez Galdós. En octubre me voy a dar unas clases al Liceo, porque sigo formándome cada día y poco a poco», reconoce.

Eso sí, aunque aspira a enriquecer su carrera con futuros estrenos y proyectos, se muestra muy «orgulloso» de lo que ya ha alcanzado a día de hoy. «Con mi edad y desde Canarias creo que he hecho muchas cosas. Estoy orgulloso de lo que he conseguido hasta ahora y espero estarlo aún más con lo que está por venir. No todo el mundo ha tenido la fortuna de haber podido cantar, a mi edad, en el Teatro Real de Madrid», destaca.

Fue durante la versión concierto de la zarzuela 'Luisa Fernanda', protagonizada por la mezzo Elina Garança, con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), dirigida por su titular Karel Mark Chichon. «Fue una experiencia maravillosa. Chichon ha apostado por dar oportunidades a los jóvenes canarios. Lo hizo conmigo y gracias a él pude debutar en el Real. Sigue llamándome para otros proyectos, por ejemplo, en marzo cantaré en la 'Pasión según San Juan', de Bach, dentro de la temporada de abono de la OFGC. Es una obra maravillosa», explica.

Talento canario

Gabriel Álvarez también es un habitual de la temporada que organizan los Amigos Canarios de la Ópera (ACO). «Estoy súper agradecido porque llevo 7 u 8 años cantando en la temporada de ACO con distintos papeles. Me ha dado tablas y mucha energía sobre el escenario. También es una gran experiencia para aprender junto a grandes artistas, tanto en los ensayos como en las funciones», asegura quien formará parte del elenco de 'Andrea Chénier', de Giordano, cuyas tres funciones se desarrollarán en mayo de 2026, con Daniel Oren en el foso del Teatro Pérez Galdós.

Gabriel Álvarez. c7

«Hay que apostar por el talento canario, que es mucho. Somos profesionales como los demás. Admiro a los de fuera, pero somos igual de profesionales que ellos, estudiamos igual y damos el callo de la misma manera. No me subo al escenario por ser canario, sino como artista. Estoy orgullosísimo de las ocho islas y me siento muy canario, pero eso no me hace menos artista que otros. Falta que se valore más a los de aquí, no solo en la música, sino en todos los ámbitos», destaca quien tiene claro que «llegar al alma de las personas a través del canto es lo más bonito de este oficio».

Nemorino como gran sueño

El tenor grancanario Gabriel Álvarez no duda a la hora de seleccionar un rol con el que sueña debutar. Se trata del campesino Nemorino, que se enamora de Adina en la ópera 'L'elisir d'amore' de Donizetti. «También me hace mucha ilusión Tamino –de 'La flauta mágica' de Mozart–, que lo hice en Ópera Estudio, pero mi gran sueño es Nemorino», confiesa.

Tras completar su formación en el Conservatorio Rossini, en Italia, realizó un máster especializado en ópera en Valencia. «Hay que ir fuera, enriquece y trabajar en Italia me abrió la mente a muchos niveles», confiesa.

La presencia de voces canarias en los principales escenarios líricos es una constante. Nancy Fabiola Herrera, Yolanda Auyanet, Celso Albelo y Pancho Corujo son algunos de los referentes desde hace unos años. «En primera línea mundial hay muchos canarios. Recuerdo que una vez un profesor de canto italiano me preguntó sobre qué tenemos los canarios en la voz que nos hace tan especiales», recuerda con orgullo y entre risas quien es conscientes de lo difícil que es abrirse un hueco en el mundo de la lírica. «Es muy complicado, somos muchos. Pero me considero ya un privilegiado por poder dedicarme a lo que me gusta. Mi intención es ir siempre con humildad para aprender de todo el mundo, tanto lo bueno como lo malo para no hacerlo», reconoce quien protagonizará la velada del 19 de septiembre del Santa Catalina Classics, que seguirá el 24 de octubre con el pianista Pierre-Laurent Aimard y el 28 de noviembre con el guitarrista Miloš Karadaglić.