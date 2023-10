Freno a que la música sea ruido para la música

La convivencia imposible de conciertos a la misma hora en la Plaza de la Música y en las distintas salas del Auditorio Alfredo Kraus ya ha llegado a su fin. Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que los conciertos y festivales que se realicen en el exterior no comenzarán hasta que haya finalizado lo que esté programado para ese mismo día en el interior del recinto del paseo de Las Canteras.

Así, apunta el concejal Adrián Santana, se ha llegado a un acuerdo con los organizadores del Macro Fest Universitario, que se desarrolla esta noche en la Plaza de la Música, para que la música no arranque hasta las 23.00 horas.

Hay que tener en cuenta que el Auditorio acoge este viernes dos conciertos. En su sala sinfónica, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Karel Mark Chichon, lleva a cabo, dentro de su temporada de abono y a partir de las 20.00 horas, la esperada versión concierto de la zarzuela 'Luisa Fernanda', con la mezzosoprano letona Elina Garanca, una de las mejores cantantes del mundo, al frente del elenco. Además, a las 20.30 horas, en la Sala Jerónimo Saavedra, dentro del ciclo El Rincón del Jazz, toca el Viktorija Pilatovic Quartet.

«Los organizadores del evento de la Plaza de la Música no empezarán con la música hasta las 23.00 horas, momento en el que habrán acabado los dos conciertos del Auditorio», subraya Adrián Santana.

La imposible convivencia de la música en vivo en la Plaza de la Música y en el interior del Auditorio Alfredo Kraus tuvo su momento más complejo los pasados 6 y 7 de octubre. Al aire libre estrenaba ubicación en la zona el Gran Canaria Sum Festival. El primer día, el viernes, sus conciertos coincidieron con el denominado 'Vida de Héroe', de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la dirección de Dan Ettinger.

Por la megafonía se informó a los asistentes a este concierto de abono que se llevaría a cabo a pesar de que la sala sinfónica retumbaba por la potencia musical del Sum Festival. Así tocó escuchar, para disgusto de los asistentes a duras penas sobre todo la 'Sinfonía nº25', de Mozart, en la primera parte, y 'Vida de héroe', de Strauss, tras el descanso, pieza que, debido a su sonoridad, pudo convivir mejor con el estruendo exterior que se colaba por todo el Auditorio.

También padeció aquel viernes esa convivencia sonora imposible con el Sum Festival la conferencia de Álex García, titulada 'Lorca en el Cine', en la sala de cámara dentro del ciclo Festival Clásicos en Colores.

Al día siguiente, mientras el Sum Festival celebraba su segunda y última jornada, desde las 20.00 horas India Martínez cantaba en la sala sinfónica del Alfredo Kraus, dentro de su gira 'Nuestro Mundo Tour'.

«Como patrono de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, desde el Ayuntamiento tenemos que velar por el buen funcionamiento de la actividad que se desarrolle en el interior del Auditorio. Nos hemos encontrado con eventos que ya estaban fijados en la Plaza de la Música con empresas privadas antes de que nuestro grupo de gobierno llegara y lo teníamos que respetar», aclara Adrián Santana.

Acuerdo con el Womad

El concejal de Cultura capitalino explica que desde hace semanas se trabajó con el Womad para que la edición que se desarrollará entre el 9 y el 12 de noviembre en la Plaza de la Música por las obras de la MetroGuagua en el parque de Santa Catalina, no interfieran con la programación del Auditorio. «La música en el escenario más cercano al Alfredo Kraus no empezará hasta que finalicen los conciertos en el interior», avanza Santana. El próximo 10 de noviembre está previsto un nuevo concierto de la temporada de la OFGC, dirigido por Günther Herbig, al día siguiente la Sala Jerónimo Saavedra acoge el concierto Camille Thurman & The Darrell Green Quartet, dentro del ciclo Jazz Otoño, y Revólver toca el domingo, 12 de noviembre, en la Sala Sinfónica, a partir de las 19.00 horas.

La sede de la OFGC, otra damnificada

La sede de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), en la Plaza de la Música, es otra de las damnificadas por los conciertos y festivales que se desarrollan en este enclave.

Fuentes de la Fundación de la OFGC confirman que durante la celebración del Sum Festival se tuvieron que suspender ensayos en sus instalaciones y actividades de la Academia porque eran incompatible con las pruebas de sonido y las primeras actuaciones de ese evento al aire libre.

Este viernes, el Ayuntamiento de la capital grancanaria anuncia los enclaves en los que se desarrollará el próximo carnaval. Conviene recordar que una parte de esta fiesta coincide en enero y febrero de 2024 con la 40ª edición del Festival de Música de Canarias y que el Auditorio Alfredo Kraus es una de sus sedes. ¿Recalarán las galas en la zona?