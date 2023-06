Fito Mansilla: «En la música hay que reinventarse todo el tiempo sin perder el norte»

El cantautor madrileño Fito Mansilla es un resiliente. Un tipo valeroso que cree en lo que hace y que más de dos décadas atrás lo dejó todo por la música. Hoy, después de mucho trabajo y fidelidad a un proyecto personal y diferente, está orgulloso de vivir de su arte, acompañado de un nutrido número de seguidores a los que denomina con cariño «mi pequeña gran legión». Mientras prepara nuevo disco, que ya tiene nombre, 'Canciones de amor y guerra', aterriza en la Casa-Museo León y Castillo en Telde para participar este viernes (20.00 horas) en el ciclo musical 'Patios encantados'.

Mansilla avanza que en su recital acústico a voz y guitarra (aunque acude con pedalera con 'loops', efectos y sintetizadores) tocará algunas de las canciones del disco que está grabando en estos omentos y también algunas de sus anteriores trabajos.

'Canciones de amor y guerra (El Espadachín)' es el nombre del próximo disco que incluye 23 canciones, algo nada habitual en los tiempos de música efímera que corren. «No tenía planeado grabar un disco doble, y menos en estos tiempos que vivimos donde lo inmediato y lo breve es lo más requerido. Lo que pasa es que en los últimos años han pasado muchas cosas en el mundo que nos han afectado como nunca antes y también me han pasado a mí en lo personal, así que digamos que la historia tiene más capítulos de lo normal y es lo que tenía que decir», explica el músico.

Mansilla acompañó a Jarabe de Palo en una gira que recuerda como «una de las mejores experiencias que he tenido a nivel profesional y también personal. Pau Donés era un ser increíble y con una luz muy especial. Hicimos una gira de teatros por todo el país. Fue inolvidable».

Cree que «estamos en continuo cambio y en la música hay que reinventarse todo el tiempo sin perder el norte, tarea difícil en la época actual. Hay un público para todos los gustos. Creo que ahora, más que nunca, mucha gente busca escuchar otro tipo de propuestas al margen del mainstream», añade Fito Mansilla.

La composición

A la hora de componer el músico madrileño, que graba su nuevo disco en diferentes estudios entre Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia, explica que su proceso creativo se inicia a veces con la idea de una melodía que graba con el móvil para después darle forma. «Otras veces, la idea empieza por unas frases que apunto en el primer lugar que pillo y de ahí monto la historia. Últimamente, las canciones las escribo con el piano. Me resulta más cómodo y me es más útil a la hora de desarrollar la canción, pero no utilizo siempre la misma fórmula». De ese disco que se publicará en octubre de este año ya hay varios singles de adelanto disponibles en todas las plataformas digitales: 'El espadachín', 'La traición de la banda de los tuertos', 'Paraíso' y 'Pirueta'.

«Respecto al disco que viene, hemos dado un giro importante a la producción en algunos de los temas. En una parte del disco hemos jugado con la electrónica, cosa que me encanta y que llevaba tiempo queriendo hacer, aunque no me he atrevido hasta ahora. Hay canciones más guitarreras y hay hueco para canciones a piano y cuarteto de cuerda», agrega. No le interesa definir su estilo: «Creo que más que cualquier estilo, lo importante es que la canción sea honesta y que esté hecha desde las entrañas».

«Me considero un currante de la música. Desde que dejé mi anterior trabajo en 2002, la mayoría del tiempo estoy de gira. Tengo mi público en cada ciudad donde voy. No es una gran masa, pero, como yo digo, es 'mi pequeña gran legión'. Vienen a los conciertos, cantan las canciones y algunos me dicen que les hace bien. Ese es un lugar bonito y ahí me gusta estar», dice.

Las redes sociales

Sobre las redes asegura que «son importantes para mostrar tu trabajo y estar en contacto con la gente que te sigue, pero no me vuelvo loco con ellas. A veces paso días sin entrar. Confieso que, si no tuviera un proyecto musical, posiblemente no usaría ni una», confiesa Mansilla, que está involucrado en 'Poética Sonora', un proyecto paralelo con el escritor Roberto Gallego con el que ha hecho varias presentaciones entre el año pasado y este. Además, Fito Mansilla trabaja con la poeta murciana Carmen Escudero poniéndole música a algunos de sus poemas para un futuro disco libro.

«Me gusta la producción musical, de hecho, muchas de las canciones de este disco y algunas de los anteriores las he pre-producido en casa antes de ir al estudio. Me gustaría seguir por ese camino, haciéndolo algún día para otros artistas y alternarlo con mis conciertos», concluye el cantante madrileño, que ha dividido en dos partes su nuevo disco: la primera, con sonidos más electrónicos y experimentales; la segunda más 'guitarrera', aunque también hay cabida para un formato más tranquilo donde predominan el piano, las guitarras acústicas y cuarteto de cuerda.