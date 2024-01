El Festival Sunbeat LPA arranca este viernes con un tributo a Otis Redding

Un tributo en todo su esplendor a la la música negra, a ese sonido característico de raíces afroamericanas que nace de Estados Unidos entre las décadas de 1950 y 1970, conocido como soul. Así se puede definir el ciclo musical que mejor lo homenajea en Canarias, el Sunbeat LPA, que en este 2024 celebra su cuarta edición en el Auditorio Alfredo Kraus, desde el 19 hasta el 26 de enero, en la Sala Jerónimo Saavedra.

Arranca con Alberto Anaut y su banda con un tributo al legendario Otis Redding, 'el rey del soul', el próximo viernes,19 de enero, en esa sala del Auditorio Alfredo Kraus.

Anaut, Ida Nielsen y Michelle David son los artistas de la programación que ha sido presentada este martes, 16 de enero, por los representantes institucionales que colaboran en el Festival, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Patronato de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana, y la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y miembro del Patronato de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Guacimara Medina; así como por la coproductora del Festival- Jeito, Sergio Alonso, junto al director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler.

La programación

«Buscábamos una faceta nueva que el Auditorio no tenía anteriormente. Que tiene un color que nos faltaba y por eso surgió esta idea junto con Jeito en 2021. Mirando el programa de este año, ya estamos hablando con Sergio y la otra cara de Jeito, Alberto, porque necesitamos más para los próximos años porque hemos compuesto una programación inmejorable», expresó Tilman Kutterkeuler.

Desde su irrupción en 2013 en la efervescente escena de soul madrileño, Anaut crece y se posiciona como una de las principales bandas de la nueva hornada de Americana Music, junto con Morgan, Aurora & The Betrayers o Julián Maeso.

El grupo está consolidado como trío, con Alberto Anaut (voz y guitarras), Gabriel Casanova (teclados) y Javier Gómez - Skunk- (batería y coros). El segundo LP de la banda ha recibido el galardón al mejor artista de música negra 2016 de los Premios Pop Eye y el al mejor disco de músicas del mundo 2017, de los Premios de la Música Independiente- Premio MIN 2017). Alternan extensas giras y salas llenas como: Joy Eslava, Caracol, Arena, El Sol o el Teatro Barceló, con la edición de sus álbumes ('140', 'Time Goes On' y 'Hello There') en los que exploran la conexión entre la música soul, la americana music y el rock.

Actualmente trabajan en su cuarto álbum, el primero íntegro en castellano, que verá la luz durante este año.

El trío Anaut ofrecerá el concierto 'Plays Otis Redding' del 'Sunbeat LPA 2024' acompañado en esta ocasión de Javier Geras (bajo eléctrico); Iván del Castillo (trompeta) y José Vera (Saxo).

Bajista de referencia

Ida Nielsen, una de las 10 mejores bajistas del mundo, será la protagonista del segundo concierto, que tendrá lugar el próximo, sábado, 20 de enero, a las 20.30 horas.

La vida de Ida Nielsen dio un vuelco cuando la leyenda de la música, Prince, la descubrió en agosto de 2010 para unirla a su banda y giras con la banda The New Power Generation y con la poderosa banda de rock de cuatro integrantes 3rdeyegirl. Ida formó parte de sus grupos desde 2010 hasta su prematuro fallecimiento en abril de 2016.

Ahora se presenta con su banda 'Ida Nielsen & The Funkbots' para ofrecer un espectáculo funk lleno de energía, de buenas vibraciones, ritmos ajustados y referencias sutiles a Prince.

Desde los Países Bajos

El viernes, 26 de enero, a las 20.30 horas, será el turno de Michelle David & The True-Tones. La banda más popular de Holanda, con cinco aclamados álbumes y una nominación al Edison (los premios Grammy de los Países Bajos), han fusionado de manera magistral el soul, el blues, el jazz y el afrobeat, con una presencia escénica arrolladora, que los ha situado en los mejores clubes, teatros y festivales del mundo. Su distintivo sonido, plasmado en el álbum 'Truth & Soul' (2022), combina un evocador soul indie de los años 70, con vibraciones brasileñas y ritmos africanos.