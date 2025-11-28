Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un accidente a la altura de Vecindario colapsa la GC-1, sentido norte
Imagen del festival Sonora. C7

El Festival Sonora abre el 1 de diciembre el periodo de inscripción para su edición de 2026

Permanecerá abierto hasta el 28 de febrero y la final será el 17 y 18 de abril en la capital grancanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:32

Sonora, el certamen de bandas y artistas más concurrido del panorama musical canario abre desde este 1 de diciembre y hasta el próximo 28 de febrero el periodo de inscripción para su edición de 2026, lo que supone una nueva oportunidad para que solistas y proyectos emergentes de cualquier estilo musical presenten sus propuestas en una convocatoria que vuelve a apostar con firmeza por la creatividad, la innovación y la diversidad.

A Sonora se puede presentar cualquier propuesta musical, ya sea urbana, pop, rock, autor, músicas del mundo, folk, jazz, contemporánea, experimental o electrónica, creada por una banda o artista residente en Canarias, abierto a todos los formatos y todos los estilos, sin importar géneros musicales.

La final se celebrará en directo el 17 y 18 de abril de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria.

Como gran novedad de esta edición, Sonora 2026 refuerza su apoyo a la profesionalización de la música emergente ampliando significativamente su paquete de premios y su dotación, concebidos para impulsar de forma real y directa el desarrollo artístico de los proyectos ganadores.

El galardón principal, Sonora Oro, estará dotado con 6.000 euros destinados a la producción discográfica o a acciones de promoción, y mantiene además un reconocimiento de enorme valor simbólico y profesional: la actuación en el Festival Sonora, que tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2026, junto a artistas de referencia nacional e internacional.

El segundo premio, Sonora Plata, contará con una dotación de 3.000 euros también orientados a impulsar la creación y proyección del artista o banda; mientras que el tercer galardón, Sonora Bronce, aportará 1.500 euros destinados igualmente a financiar un proyecto discográfico o de promoción.

Además, con su actuación en directo en la final de Sonora, los diez finalistas optan a recibir el deseado 'Pasaporte Sonora' con el que actuar de manera automática en los escenarios de relevantes festivales de música de Canarias, como el Festival Sonidos Líquidos (Lanzarote), Phe Festival (Tenerife), Festival Boreal (Tenerife) y Hero Fest (El Hierro), entre otros.

