Félix Morales, el alquimista de los sonidos de la tradición musical de Canarias

«La música de raíz es un campo fértil en el que echar raíces»

Para Félix Morales la música de raíz ligada en mayor o menor medida a la tradición oral posee en Canarias «un campo fértil en el que echar raíces. La infinidad de producciones discográficas surgidas, el nacimiento mimético de numerosos grupos en todas las islas a partir de la aparición de Los Sabandeños, el fenómeno popular que supuso la emisión del programa de folclore 'Tenderete' o el valor patrimonial que se la ha otorgado a las sagas familiares de excelentes cantadores y cantadoras de todas las islas, no ha tenido la misma repercusión en ninguna otra comunidad del Estado. La música de raíz en Canarias siempre encuentra un público al que llegar», dice.

El músico estima que en los ambientes capitalinos de la isla de Tenerife la música popular «se aborda como una cuestión ceremonial que acompaña a los actos político-institucionales, pero no es algo que suceda de manera natural generando fervores. Me puedo equivocar. Sin embargo, en otros puntos de la geografía canaria no se pueden entender las festividades ni el medio escénico sin la música de raíz. Cuando escuché el espectáculo 'Jable' del 'Colorao' en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, sentí la poderosa e íntima comunión del público con lo que disfrutaba, que en pocas ocasiones he experimentado».

Los nuevos productos de heterodoxia sonora surgidos en España como el del asturiano Rodrigo Cuevas o las gallegas Tanxungueiras les perece a Félix Morales muy oportunos. «Es positivo que se mire a la música tradicional desde el respeto, aunque el propósito sea convertirla en un producto comercial de consumo masivo. Es natural y ocurre en otros países del entorno».